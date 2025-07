Il sindaco di Milano Beppe Sala è indagato in una nuova inchiesta sull’urbanistica

Il sindaco di Milano Beppe Sala è fra gli indagati nell’inchiesta della procura di Milano sull’urbanistica in città. Lo scrive il Corriere della Sera, e lo stesso Sala ha detto di averlo appreso dal giornale. Il caso riguarda una serie di presunti abusi commessi negli ultimi anni da persone che lavorano nell’amministrazione di Milano, costruttori e progettisti per accelerare la costruzione di nuovi palazzi in città.

Sempre secondo il Corriere, le ipotesi di reato per Sala sarebbero “false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone” e concorso in “induzione indebita a dare o promettere utilità”. La prima riguarderebbe la nomina di Giuseppe Marinoni a presidente della Commissione Paesaggio, superando alcuni problemi di incompatibilità, la seconda la vendita del grattacielo chiamato “il Pirellino”.

Giuseppe Marinoni, a sua volta indagato (la Procura ha chiesto l’arresto), è l’architetto che fu a capo della Commissione Paesaggio fino a gennaio, che era responsabile di molte autorizzazioni e progettazioni delle nuove costruzioni a Milano. Secondo le tesi della Procura Sala era a conoscenza dei problemi di incompatibilità di Marinoni con la carica, per l’eccessiva vicinanza con alcuni gruppi edilizi attivi in città.

Mercoledì la procura di Milano aveva richiesto l’arresto di sei persone nell’ambito della stessa inchiesta, fra cui Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana. È una nuova inchiesta della cosiddetta “questione urbanistica”, di cui a Milano si parla ormai da oltre un anno e che a maggio aveva portato a un primo arresto nel caso della costruzione di grossi palazzi trattati come ristrutturazioni di edifici molto più piccoli. Allora era stato arrestato l’ex dirigente del comune Giovanni Oggioni, accusato di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso.