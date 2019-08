Conte dice che si dimette stasera

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando al Senato ha annunciato si dimetterà stasera, alla fine della discussione in aula, mettendo fine al suo governo. Il discorso di Conte era atteso da quando, lo scorso 8 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini gli aveva tolto l’appoggio innescando l’attuale crisi politica (qui abbiamo riassunto tutti i passaggi che ci hanno portato dove siamo oggi). In Senato ha parlato anche Salvini, che nonostante le accuse ricevute ha chiesto al Movimento di proseguire l’alleanza. Anche Matteo Renzi ha tenuto un breve discorso, lasciando intendere la sua disponibilità ad appoggiare un nuovo governo per evitare il voto in autunno.

18.30 – Tutti i principali leader e dirigenti di partito sono già intervenuti, ma il dibattito in Senato proseguirà comunque fino alle 19-20 (qui sotto trovate la diretta). Al termine della discussione, Conte farà una replica per poi recarsi al Qurinale dove presenterà formalmente le sue dimissioni al presidente della Repubblica. A quel punto Mattarella o un funzionario del Quirinale comunicherà come il presidente intende procedere (probabilmente le consultazioni inizieranno già domani).

18.25 – L’annuncio delle dimissioni di Conte ha prodotto un abbassamento dello spread. Cosa significa: che gli investitori vedono di buon occhio le possibili elezioni oppure un nuovo governo PD-M5S che tolga di mezzo Salvini e la Lega?

Interesting market reaction to Italian PM Conte announcing his resignation, with a rally in Italian government bonds. Are investors hoping for new elections or for a 5-Star/PD government that ousts Salvini from power? — gavin jones (@gavinjones10) August 20, 2019

18.20 – Sta parlando Andrea Cangini, senatore di Forza Italia ed ex direttore del Quotidiano Nazionale e del Resto del Carlino.

18.15 – Una delle scene di questa seduta che ricorderemo di più: Conte critica Salvini per l’uso politico di simboli religiosi e Salvini in risposta bacia un rosario.

18.10 – Non c’è probabilmente bisogno di trascrivere il labiale dell’ex comandante Gregorio De Falco (eletto e poi espulso dal Movimento 5 Stelle) durante l’intervento di Salvini.

Quando senza mezzi termini ti dicono di scollarti dalla poltrona. #attaccopsichico pic.twitter.com/IZkPIIr929 — Il Reddito Di Cittadinanza (@DiReddito) August 20, 2019

18.05 – Diverse agenzie riportano la stessa nota attribuita a fonti del Movimento 5 Stelle. In sostanza, il Movimento chiederebbe a Salvini di «dimettersi e basta», il che, secondo alcuni, sarebbe la condizione necessaria per tornare a trattare un nuovo accordo di governo.

17.57 – Abbiamo cominciato il liveblog dicendo che nessuno aveva chiaro come sarebbe finita la giornata. Non è che adesso, diverse ore dopo, sia cambiato molto. Il capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo ha appena detto ai giornalisti che «può succedere di tutto». Insomma: governo PD-M5S, ritorno del governo Lega-M5S, elezioni o altro ancora.

17.50 – Anche Zanda non è sembrato proprio entusiasta dell’ipotizzato governo PD-M5S con Conte ancora alla guida. Ora sta parlando Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia.

17.45 – Sta parlando Luigi Zanda, senatore del PD vicino alla segreteria di Zingaretti.

17.40 – Nel PD sembra ci siano due idee sul governo con il Movimento 5 Stelle. C’è chi come Renzi dice che serve un governo “istituzionale”, implicitamente breve, che si occupi di fare la manovra e poco altro. E poi c’è chi invece vuole farci un governo vero.

Franco Mirabelli, senatore Pd molto vicino a Franceschini, dice chiaramente che serve un governo con un programma di lungo periodo — jacopo tondelli (@jacopotondelli) August 20, 2019

17.33 – Nel frattempo: ricordate?

17.32 – Sta parlando Franco Mirabelli, senatore del PD.

17.26 – Morra ha esplicitamente accusato Salvini di complicità con il crimine organizzato.

Intervento incredibile di Morra dei 5 Stelle (commissione Antimafia), accusa Salvini di aver mandato messaggi alla ‘ndrangheta, attraverso l’utilizzo di simboli religiosi, durante il suo tour in Calabria #CrisiDiGoverno — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) August 20, 2019

17.19 – Sta parlando Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle definito dai giornalisti “non dimaiano”, cioè uno di quelli critici con l’attuale leadership del Movimento.

17.14 – Grasso vede di buon occhio l’idea di fare un governo con il Movimento 5 Stelle.

In #Senato dibattito surreale perché #Salvini inspiegabilmente non si è dimesso, perché per lui il potere è più forte della dignità . Grazie #GiuseppeConte per la trasparenza nella gestione di questo passaggio. — Pietro Grasso (@PietroGrasso) August 20, 2019

17.12 – Sta parlando Piero Grasso, membro di Liberi e Uguali e parte del Gruppo Misto del Senato. Un eventuale governo tra PD e Movimento 5 Stelle avrà bisogno dei voti di Liberi e Uguali per ottenere la fiducia.

17.07 – Il segretario del PD ha criticato il discorso di Conte, ricordando che il presidente del Consiglio ha condiviso fino ad oggi una politica che nel suo discorso ha duramente criticato. Questo comunicato sembra essere un piccolo ostacolo sulla strada dell’accordo Movimento 5 Stelle-PD. Ecco un passaggio del comunicato di Zingaretti:

«Tutto quanto detto sul ministro Salvini questo pomeriggio dal presidente Conte non può che essere condiviso. Ma attenzione anche ai rischi di autoassoluzione. In questi 15 mesi è stato il presidente del Consiglio, anche del ministro Salvini, e se tante cose denunciate sono vere perché ha atteso la sfiducia per denunciarle?»

17.02 – Rieccoci dopo una breve pausa: hanno parlato Emma Bonino, Ignazio La Russa e ora sta parlando la capogruppo di Forza Italia Annamaria Bernini (Forza Italia ufficialmente vuole andare al voto, ma i suoi deputati e senatori sanno che il voto significherà mancata rielezione per loro).

Il punto alle 16.45

• Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni dopo un durissimo discorso in cui ha attaccato l’ex alleato Matteo Salvini su tutta la linea.

• Nel suo intervento Salvini ha risposto a molte delle accuse di Conte, ma ha lasciato la porta aperta a una possibile nuova alleanza con il Movimento per, ha spiegato, concludere insieme la riforma del taglio dei parlamentari e approvare la manovra economica.

• Matteo Renzi è intervenuto per terzo attaccando Salvini, ripetendo che non intende far parte di eventuali nuovi governi, ma sottolineando l’importanza di evitare le elezioni in autunno.

• Il dibattito ora durerà ancora fin quasi alle 20. Al termine, Conte si recherà al Quirinale per presentare ufficialmente le sue dimissioni.

16.42 – Renzi alla fine si rivolge al Movimento 5 Stelle: dice che non farà parte di un eventuale nuovo governo, ma non esclude che questo governo possa formarsi.

16.40 – Renzi chiede a Salvini di fare chiarezza sulla vicenda Russiagate e lo ha definito «la più grande tangente mai chiesta».

16.37 – Renzi dice che l’economia sarebbe a rischio in caso di elezioni in autunno.

🔴 #Renzi: "C'è da evitare l'aumento dell'IVA. Il Governo occorre non perché qualcuno di noi vuole tornare al Governo, ma perché tale aumento porterebbe a una crisi dei consumi che solo chi è privo di responsabilità può non vedere."#CrisiDiGoverno #maratonamentana — YouTrend (@you_trend) August 20, 2019

16.35 – Renzi chiede a Salvini di far scendere a terra le centinaia di persone che al momento si trovano bloccate a bordo di alcune navi delle ONG a largo delle acque territoriali italiane.

16.32 – Renzi dice che il governo ha fallito e dice che a differenza dell’attuale, il suo governo ottenne grandi risultati economici.

16.30 – Sta parlando Matteo Renzi.

16.27 – E nonostante tutto quello che è stato detto, Salvini dice di essere comunque disposto a votare il taglio dei parlamentari e un’eventuale nuova manovra economica insieme al Movimento 5 Stelle. Insomma: Salvini non chiude la porta ai suoi ex alleati.

16.26 – «Facci vedere le stimmate urlano a Salvini dai banchi dell’opposizione.

Dai banchi dell’opposizione qualcuno grida a Salvini: «Facci vedere le stimmate» #CrisiDiGoverno — Matteo Pucciarelli (@il_pucciarelli) August 20, 2019

16.23 РA proposito di cuori immacolati: perch̩ Salvini continua a citare la Madonna?

16.22 – Salvini dice che lui non fa la vittima. SALVINI.

16.21 – Salvini specifica che lui non chiede la protezione del «Cuore immacolato di Maria» per sé stesso, ma chiede la protezione del «Cuore immacolato di Maria per il popolo italiano».

16.18 – E chi se lo aspettava?

🔴 #CrisiDiGoverno 🔴

Il leader della @LegaSalvini @matteosalvinimi dice che nel 2050 l'Italia perderà 4 milioni di italiani. Guardando ai numeri, le cose non stanno proprio così.https://t.co/oEdrWoBGCN pic.twitter.com/tGesqlvlPY — Pagella Politica (@PagellaPolitica) August 20, 2019

16.14 – Intanto ecco cosa ci aspetta per il resto del pomeriggio (principale intervento, quello di Matteo Renzi).

16.13 – Il discorso di Salvini è molto simile ai suoi comizi, non è particolarmente brillante od originale, almeno per ora. Comunque parlerà ancora per circa dieci minuti.

16.08 – Ora Salvini dice che chiuderà nuovamente i porti se gli italiani gli «ridaranno l’opportunità di andare al governo». La tregua Lega-Movimento 5 Stelle al momento sembra molto, molto più lontana di quanto sembrasse questa mattina.

16.06 – Salvini dice che non vuole «l’Italia schiava di nessuno» e che l’Unione Europea è un problema.

16.03 – Salvini paragona le critiche che gli ha rivolto Conte a quelle che gli muovono lo scrittore Roberto Saviano, il giornalista Marco Travaglio e Matteo Renzi.

16.01 – «Rifarei tutto quello che ho fatto», inizia Salvini: «Non ho paura del giudizio degli italiani».

16.00 – Salvini sta iniziando a rispondere a Conte dal suo banco nell’aula.

15.59 – Il durissimo discorso di Conte contro Salvini è appena terminato. I due si sono parlati brevemente tra di loro, i senatori del Movimento 5 Stelle si sono alzati per applaudire, mentre Salvini si è guardato intorno chiedendo se deve parlare dai banchi del governo o dall’aula.

15.58 – Il discorso di Conte non è ancora finito, ma noi vi abbiamo già preparato una gallery con le migliori faccette di questa crisi di governo.

15.57 – Mentre Conte si prepara alla conclusione, Salvini ha passato un foglietto ai ministri leghisti in piedi dietro di lui.

15.53 – «Intendo completare questo passaggio nel modo più lineare» dice Conte. Alla fine del dibattito: «Mi recherò dal presidente della Repubblica per rassegnare le mie dimissioni da presidente del Consiglio».

15.51 – Siamo all’annuncio delle dimissioni, non che dopo attacchi come quelli fatti a Salvini ci fosse alcuna possibilità di continuare.

Conte finalmente lo ha detto: “Questo governo qui si arresta” — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) August 20, 2019

15.44 – Dobbiamo rivalutare «la bellezza dei nostri borghi» dice ora Conte: siamo passati a un momento decisamente più tranquillo del suo discorso.

15.43 – Giancarlo Giorgetti, principale consigliere di Salvini, adesso seduto di fronte a Conte, non riesce a stare fermo e continua a guardare in alto. Sembra che nessuno si aspettasse un discorso così duro.

15.40 – Adesso Conte se la prende pure con il Movimento 5 Stelle per non aver assistito in aula alla sua relazione sul Russiagate. Applausi anche dal PD questa volta (qui siamo un po’ tutti senza parole).

15.39 – Ancora Conte: «Chi ha responsabilità politiche dovrebbe evitare nei comizi di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Nella mia valutazione questi comportamenti non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà religiosa, piuttosto sono episodi di incoscienza religiosa».

15.37 – «In molteplici occasioni hai invaso le competenze degli altri ministri creando sovrapposizioni e interferenze che hanno finito per minarne l’efficacia dell’azione».

15.35 – Conte dice che la vicenda del Russiagate «merita di essere chiarita» e che Salvini avrebbe dovuto riferire al Parlamento su quella vicenda.

15.34 – Conte ricorda che Salvini ha minacciato il ricorso alle piazze in caso di formazione di maggioranze alternative e chiesto agli italiani di attribuirgli «pieni poteri». «La tua concezione preoccupa», conclude Conte.

15.32 – Uno dei vari momenti del discorso di Conte in cui Salvini si è esibito nel classico “ditino”.

15.30 – A quanto pare Salvini ha detto a Conte «Questo no amico mio» e Conte gli ha risposto: «Parlerai dopo».

15.28 – Conte dice che Salvini ha trascurato «i suoi doveri» per ottenere vantaggi politici. Salvini scuote il capo e per la prima volta gli mormora qualcosa.

15.27 – Questo duetto Conte-Salvini è così teso che ci sentiamo in dovere di spezzare quest’atmosfera.

tocca girare salvini o viene crudo dall'altro lato — makkox (@makkox) August 20, 2019

15.26 – Questo discorso per qualche tempo almeno ce lo ricorderemo.

🔴 "Amici della Lega, per giustificare la scelta di far ritorno alle urne avete tentato di accreditare l'idea di un Governo del "non fare". Pur di battere questa grancassa mediatica avete macchiato quattordici mesi di intensa attività di Governo"#crisidigoverno #maratonamentana — YouTrend (@you_trend) August 20, 2019

15.24 – Conte dice che è incoerente presentare una mozione di sfiducia, come ha fatto la Lega, ma senza ritirare i propri ministri dal governo. Poi accusa la Lega di aver «macchiato» la reputazione del governo.

15.22 – Conte ora accusa Salvini di opportunismo per aver iniziato la crisi pochissimi giorni dopo aver ottenuto la fiducia su un provvedimento a lui caro, il decreto sicurezza bis.

15.20 – Ora Conte accusa Salvini di «scarsa sensibilità istituzionale». Lui sempre accanto e fa le facce.

15.17 – Conte sta elencando una serie di critiche alla decisione di Salvini di «innescare la crisi di governo». Il ministro dell’Interno «ha mostrato di seguire interessi personali e di partito» dice con Salvini al suo fianco. I leghisti urlano e Salvini gli fa il gesto di stare calmi.

15.15 – Conte sta parlando della crisi iniziata da Salvini, «una decisione gravissima», «una violazione del contratto di governo» dice Conte, mentre Salvini è seduto proprio accanto a lui che fa finta di niente (si guarda in giro, si è fatto portare un caffè, scrive su un foglio).

15.10 – È iniziato il discorso del presidente del Consiglio Conte. Qui potete seguire la diretta del suo intervento.

15.05 – Ad occhio la seduta del Senato durerà almeno fino alle 19 se non oltre. Conte quindi incontrerebbe il presidente della Repubblica dopo le 20. Insomma, sarà una giornata lunga.

15.02 – È terminata la conferenza dei capigruppo del Senato: è stato deciso un dibattito di 3 ore e 45 minuti per replicare alla relazione di Conte. Non è chiaro ancora se invece ci saranno votazioni (i capigruppo potranno deciderlo durante la seduta).

15.00 – Sembra oramai quasi sicuro che Conte rimarrà in aula e ascolterà la repliche al suo intervento. Al termine dovrebbe svolgere un secondo intervento. Secondo gli esperti di cose di parlamento e di governo questo dettaglio indica che una tregua tra Movimento 5 Stelle e Lega è leggermente più probabile.

🔴 Tra pochi minuti, alle 15, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlerà al Senato. A seguire, secondo indiscrezioni dalla capigruppo, dovrebbe tenersi un dibattito con controreplica di Conte a chiusura. Non sarebbero previste votazioni.#crisidigoverno #maratonamentana — YouTrend (@you_trend) August 20, 2019

14.55 – Anche Salvini dice di essere pronto.

Pronto per parlarvi dall’aula del Senato.

Con coraggio, amore e libertà , sempre prima gli Italiani! pic.twitter.com/E5UgXP8fqi — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 20, 2019

14.52 РConte ̬ appena arrivato in Senato. Alcuni sostenitori e parlamentari della Lega lo hanno contestato, mentre quelli del Movimento 5 Stelle lo hanno acclamato.

14.50 – Il Movimento 5 Stelle ha appena pubblicato sul suo blog un durissimo post contro Salvini in cui vengono elencati i suoi numerosi cambi di posizione nelle ultime settimane accompagnati da una serie di commenti caustici. Secondo quanto scritto sul blog: «Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile, dobbiamo pensare agli interessi degli italiani».



14.45 – Siete appena tornati dalle vacanze e non avete idea di cosa sta succedendo? Tranquilli, è successo anche a molti di noi. Qui un’agile guida cronologica per aiutarvi a capire cosa è successo mentre eravate meritoriamente in ferie.

14.43 – «Noi neanche sappiamo cosa succederà », dice Enrico Mentana in diretta su La7 esprimendo un sentimento al momento molto comune anche tra gli addetti ai lavori.

14.40 – Piccolo esempio del clima “fluido” di questa giornata: la giornalista di La7 Alessandra Sardoni ha detto che i capigruppo di PD e Movimento 5 Stelle si sono incontrati anche stamattina e che quindi le trattative tra i due partiti «stanno proseguendo».

14.33 – Come dicevamo poco fa.

Il senatore leghista Armando Siri all'uscita della riunione dei senatori con Salvini: "Cosa faremo? Sentiamo cosa dice Conte" #CrisiDiGoverno — Francesca Schianchi (@fraschianchi) August 20, 2019

14.32 – Intanto al Senato è arrivato Di Maio con gli altri ministri del Movimento 5 Stelle. Si sono riuniti nella sala del governo e le agenzie li descrivono «sorridenti».

14.28 – Segnaliamo che, oltre a Salvini, anche Matteo Renzi si è iscritto a parlare nel corso dell’eventuale dibattito che seguirà al discorso di Conte.

14.25 – Tutti i senatori leghisti che i giornalisti stanno riuscendo a fermare rispondono alle domande più o meno nella stessa maniera: aspettiamo quello che dice Conte. Nessuno risponde direttamente alla domanda che gli viene rivolta più spesso: per proseguire l’alleanza con il Movimento 5 Stelle Salvini sarebbe disposto a rinunciare alla guida del ministero dell’Interno? Questa infatti è una delle condizioni formulate più o meno apertamente dal Movimento 5 Stelle per accettare le offerte di tregua arrivate dalla Lega.

14.18 – In generale tutti sono d’accordo su una cosa sola: poche crisi di governo avvenute in passato hanno avuto un esito così incerto come quella in corso in queste ore (insomma, la giornata potrebbe finire in maniere molto, molto differenti).

14.13 – Un punto importante: se alla fine del suo discorso Conte lascerà l’aula per andare al Quirinale non ci sarà dibattito in Senato e Conte con ogni probabilità si dimetterà immediatamente. Se invece Conte dovesse rimanere in aula per ascoltare le risposte al suo intervento, sostiene la maggior parte degli osservatori, significa probabilmente che c’è invece ancora uno spazio per trattative tra Lega e Movimento 5 Stelle.

14.07 – I senatori della Lega hanno appena terminato una riunione insieme al ministro Salvini e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Al termine della riunione il capogruppo Massimiliano Romeo ha detto che la Lega «non farà marce indietro», qualsiasi cosa significhi.

14.05 РNel frattempo i dirigenti del Movimento 5 Stelle hanno passato la mattina a manifestare sostegno al presidente Conte. Il primo ̬ stato il capo politico Luigi Di Maio, con un messaggio molto intimo su Facebook, ma quasi tutti i dirigenti e gli amministratori locali del Movimento hanno scritto su Facebook nelle ultime ore.

Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per… Gepostet von Luigi Di Maio am Dienstag, 20. August 2019

14.00 – Lo scenario ritenuto dagli osservatori più probabile, per il momento, è quello di un accordo PD-Movimento 5 Stelle. Tra ieri e oggi le posizioni dei principali dirigenti del partito su questa possibilità si sono un po’ chiarite. Il segretario del partito Nicola Zingaretti ha detto di essere interessato a partecipare soltanto a un governo «forte» che abbia l’obiettivo di arrivare in fondo alla legislatura. Matteo Renzi, principale leader della minoranza del partito, dice invece di preferire un governo «istituzionale» che si occupi essenzialmente della manovra autunnale e che termini relativamente presto.

13.55 – Tutti i partiti di opposizione, PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia, hanno fatto sapere che voteranno contro al governo se ci sarà un voto sulla fiducia. Il leader del PD hanno invece aperto alla possibilità di potersi accordare per formare un qualche tipo di governo con il Movimento 5 Stelle.

13.50 – Cosa succederà oggi

• Il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe iniziare in Senato alle 15. Nessuno sa con certezza cosa intenda dire. Fonti del suo staff hanno fatto sapere che elencherà i buoni risultati del suo governo, ma non è chiaro se intenda dimettersi o intraprendere altre mosse.

• Dopo il discorso i gruppi parlamentari avranno la possibilità di intervenire e presentare relazioni, mozioni che vanno approvate a maggioranza e che rappresentano indicazioni non vincolanti per il governo. Una di queste mozioni potrebbe riguardare la fiducia in Conte.

• Il ministro dell’Interno ha già fatto sapere che interverrà e la sua risposta a Conte sarà probabilmente uno dei momenti più importanti della giornata (molti sospettano che Salvini intenda compiere un ultimo tentativo di raggiungere una tregua con il Movimento 5 Stelle).

• Dopo il dibattito o addirittura al termine del suo discorso, Conte si recherà al Quirinale dove avrà un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo tutti i principali quotidiani presenterà le sue dimissioni, ma sono possibili anche altri scenari (in particolare se dovesse essere raggiunta una tregua con la Lega).

• Se Conte dovesse effettivamente presentare le sue dimissioni il presidente Mattarella annuncerà probabilmente l’inizio delle consultazioni, che potrebbero cominciare già domani.

13.45 – Buongiorno e benvenuti sul liveblog del Post! Ricordatevi che per leggere gli ultimi aggiornamenti dovete aggiornate la pagina.