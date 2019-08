Il discorso di Conte in diretta streaming

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlerà al Senato alle 15. Conte riferirà sull’agitata situazione nel governo e, secondo i giornali, annuncerà le sue dimissioni; poi dovrebbe recarsi al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica. Il discorso di Conte è atteso da quando, lo scorso 8 agosto, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha tolto il suo appoggio al governo innescando l’attuale crisi politica (qui abbiamo riassunto tutti i passaggi che ci hanno portato dove siamo oggi). In Senato dovrebbe parlare anche lo stesso Salvini, che da giorni sembra intenzionato a ricucire almeno in parte i rapporti con il Movimento 5 Stelle. Il Post sta seguendo la giornata politica di oggi con un liveblog.