Il 2019 un anno bellissimo? Una battuta ingigantita da giornalisti distratti, secondo il presidente del consiglio Giuseppe Conte. A me invece non sembra proprio fosse una battuta. Voi che dite? pic.twitter.com/scObVP7hUW

Oggi il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni e la fine del suo governo, dopo la crisi politica causata dalla Lega e da Matteo Salvini che ha rotto l’alleanza con il Movimento 5 Stelle. Fino a poche settimane fa una crisi di governo così repentina sembrava improbabile, visti anche i continui annunci e l’enfasi con cui Lega e Movimento 5 Stelle descrivevano il loro lavoro. Conte stesso, pochi mesi fa, sembrava molto più ottimista sul futuro e in un’intervista che oggi è tornata a circolare aveva detto: «Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019».

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.