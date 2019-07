Il nuovo caso di un nave con a bordo dei migranti al largo di Lampedusa

Da ieri l’imbarcazione Alex della rete di associazioni Mediterranea si trova bloccata nei pressi delle acque territoriali italiane con a bordo 54 migranti soccorsi ieri al largo della Libia: stamattina il governo maltese aveva fatto sapere che avrebbe trasferito i 54 migranti a bordo su una proprie navi, per poi sbarcarli a Malta. Il portavoce di Mediterranea però ha smentito l’accordo, dopo aver parlato con le autorità italiane. Lo stallo di Mediterranea ricorda quello della Sea Watch 3, concluso solo pochi giorni fa: dopo il soccorso in acque libiche, all’imbarcazione Alex era infatti stato vietato di entrare in acque italiane dal minitro dell’Interno Matteo Salvini, grazie ai poteri che gli sono concessi dal cosiddetto «decreto sicurezza bis».

In un comunicato stampa riportato da Repubblica, il governo maltese aveva spiegato che accoglierà i 54 migranti della Alex, e in cambio «l’Italia prenderà 55 migranti da Malta»: «questo accordo non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilità legale, ma fa parte di un’iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l’Italia», ha aggiunto il governo maltese. Sempre a Repubblica, però, Mediterranea ha smentito l’esistenza di un accordo.

Stando a quanto riferisce Oscar Camps, fondatore della ong Open Arms, che in queste ore ha una nave nei pressi delle acque libiche, la sua ong si era offerta di prendere in carico i migranti dalla Alex e farli sbarcare a Malta, ma il governo maltese ha respinto la proposta «per motivi politici».

Malta, con buena voluntad, ofrece puerto a las 54 personas rescatadas ayer por un velero italiano que nos solicitó ayuda médica urgente.Podríamos haberlos llevado a Malta pero, según autoridades maltesas,por MOTIVOS POLÍTICOS no pueden autorizar al #OpenArms a desembarcarlos allí pic.twitter.com/52JFYxcwPM — Oscar Camps (@campsoscar) July 5, 2019

Alle 5:17 di questa mattina il governo di Malta aveva comunicato di essere disposto ad accogliere le 54 persone a bordo, ma l’equipaggio di Alex aveva fatto sapere di non essere in grado di navigare fino all’isola, e si era detto disposto a trasbordare i migranti su una motovedetta o altre navi dirette a Malta. Alex infatti è un’imbarcazione a vela: è lunga appena 18 metri e non attrezzata per ospitare a bordo così tante persone per un periodo di tempo prolungato.

Le fotografie scattate dall’equipaggio mostrano il ponte dell’imbarcazione affollato e ingombro di persone. Normalmente l’imbarcazione si occupa di supporto e avvistamento, mentre i soccorsi veri e propri vengono effettuati dall’altra imbarcazione di Mediterranea, Mare Jonio.

54 naufraghi tratti in salvo da gommone in pessime condizioni, sono stati salvati e trasbordati a bordo della barca a vela Alex. 11 donne di cui tre incinte e una in gravi condizioni, bambini in fasce, uomini e ragazzi.

(foto @repubblica) pic.twitter.com/WCKu7GEVVN — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 4, 2019

Il salvataggio dei 54 naufraghi era avvenuto ieri, nel primo pomeriggio, dopo che l’equipaggio di Alex aveva avvistato un altro gommone affondato e senza traccia di sopravvissuti.

🔴 Nel corso del pattugliamento trovato relitto di un gommone 🔴 Quasi sicuramente un naufragio "fantasma". Quanti morti non lo sapremo mai. "Rubber boat" semiaffondato con tanto di motore. No indicazione rescue completato. Nel silenzio, l'umanità muore. Senza testimoni. pic.twitter.com/PRiWcLKN5z — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 4, 2019

La ong Mediterranea è un’organizzazione italiana, sostenuta da una rete di associazioni vicine a movimenti e partiti di sinistra. La sua imbarcazione a vela, Alex, si trova al momento in una posizione simile a quella della Sea Watch 3, la nave di un’altra ong bloccata per oltre due settimane a largo di Lampedusa con oltre 40 migranti a bordo per ordine del governo. Non sembra però che Alex potrà resistere in mare senza sbarcare altrettanto a lungo.