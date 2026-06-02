Le foto della parata della Festa della Repubblica

Caricamento player

Ogni 2 giugno in Italia si celebra il giorno in cui nel 1946 si tenne il referendum per scegliere tra monarchia e repubblica. Quest’anno in particolare si ricordano gli 80 anni dal voto. Come ogni anno la cerimonia più importante si è svolta in mattinata a Roma. Diverse forze dell’ordine hanno sfilato ai Fori Imperiali, vicino al Colosseo. Ad assistere c’erano anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato – Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa – e i ministri della Difesa Guido Crosetto e degli Esteri Antonio Tajani.

La parata è iniziata dopo l’omaggio al Milite Ignoto del presidente della Repubblica e l’inno nazionale cantato dal tenore Andrea Bocelli, e si è conclusa con il passaggio delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato l’Altare della Patria.

Non c’è stato invece, a causa del vento particolarmente forte, il lancio dei paracadutisti dell’Esercito, che sarebbero dovuti atterrare davanti al palco del presidente della Repubblica. Per stasera è invece previsto uno spettacolo nella piazza del Quirinale che verrà trasmesso in diretta sia su Rai 1 che su maxi-schermi installati in un centinaio di comuni italiani: si esibirà una serie di cantanti, attori e attrici, atleti e atlete.