Cosa sappiamo dei quattro braccianti uccisi e bruciati vicino a Cosenza

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Due persone sono state fermate per la morte dei quattro braccianti di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan in una stazione di servizio sulla strada statale 106, vicino ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Anche i due fermati sono pakistani. Sono stati trovati poco distanti e portati in questura, dove la squadra mobile li ha interrogati. La procura di Castrovillari, che coordina l’inchiesta, non ha ancora diffuso informazioni sulle indagini, ma secondo il questore di Cosenza Antonio Borelli si è trattato di un omicidio.

Le quattro persone, di cui non sono ancora state rese note le identità, erano braccianti agricoli che lavoravano nei campi della zona. Vivevano ad Apollinara, nell’area urbana di Corigliano, sempre in provincia di Cosenza. I corpi erano stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l’incendio del minivan: solo dopo aver spento le fiamme si erano accorti che all’interno c’erano quattro uomini.

Fin da subito gli investigatori hanno escluso l’ipotesi dell’incidente: i quattro sarebbero stati uccisi e i loro corpi dati alle fiamme nello stesso luogo del ritrovamento, ma saranno le autopsie a chiarire vari aspetti della vicenda. Le due persone fermate sono state identificate grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Le indagini si stanno concentrando sui contrasti tra gruppi di lavoratori migranti impiegati nei campi della Sibaritide, l’area tra i monti del Pollino e della Sila, dove la raccolta stagionale di olive, agrumi, pesche e riso impiega in gran parte braccianti stranieri. Come accade in molte altre zone agricole italiane, anche nella Sibaritide la maggior parte dei braccianti non ha un contratto regolare e viene reclutata attraverso il caporalato: il sistema per cui un intermediario, il cosiddetto “caporale”, ingaggia i lavoratori, li porta nei campi e trattiene una parte della loro paga (facendo risparmiare soprattutto gli imprenditori agricoli che lo impiegano).

Secondo il rapporto Agromafie e caporalato dell’osservatorio Placido Rizzotto della Cgil, l’ultimo disponibile, nei campi italiani sono sfruttate circa 200mila persone, un quarto del totale dei braccianti. Vengono pagate in media una ventina di euro per giornate che vanno dalle 10 alle 14 ore, vivono spesso in casolari o baracche accanto ai campi, isolate e senza servizi, e molte hanno debiti con i caporali, che riscuotono i soldi anche con la violenza. In diverse zone, compresa la Calabria, i caporali sono a loro volta migranti, e i contrasti tra le reti che controllano il reclutamento sono frequenti.

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