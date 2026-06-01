Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sono stati ritrovati i corpi carbonizzati di quattro persone in una macchina

Ad Amendolara, in provincia di Cosenza, sono stati ritrovati i corpi carbonizzati di quattro persone all’interno di un’automobile. I corpi sono stati scoperti dai vigili del fuoco, intervenuti in seguito alla segnalazione di un mezzo in fiamme parcheggiato in un distributore di benzina lungo la statale 106, che percorre la costa jonica collegando Reggio Calabria a Taranto.

Su quanto è accaduto sono in corso indagini, e per ora sui giornali circolano ipotesi non confermate. Il Corriere della Sera scrive per esempio che le quattro persone coinvolte sarebbero migranti di origini pakistane, che lavoravano come braccianti nella campagna della zona, e che sarebbero stati uccisi.

Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, gli investigatori della squadra mobile di Cosenza e i carabinieri, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nel distributore. La statale 106 è stata chiusa al traffico per alcune ore e riaperta poco dopo le 16.