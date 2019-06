Il tranquillo e partecipato gay pride di Kiev

Domenica si è tenuto il gay pride a Kiev, capitale dell’Ucraina: secondo gli organizzatori è stato il più partecipato di sempre della città, con 8.000 persone contro le 5.000 dell’anno precedente. Contrariamente a quanto accaduto in passato – e in particolare nel 2015 – non ci sono stati scontri e arresti, nonostante la presenza di una piccola contro-protesta: ha contato molto anche il sostegno al Pride del nuovo presidente Volodymyr Zelensky, un ex comico eletto ad aprile, che domenica aveva ricordato su Facebook che «la Costituzione ucraina garantisce a tutti i cittadini uguali diritti e libertà».

Zelensky aveva anche invitato la polizia a prevenire la violenza e garantire la sicurezza dei partecipanti del Pride, rinominato la Marcia dell’uguaglianza; sabato la polizia aveva arrestato preventivamente nove persone, accusate di voler ostacolare la manifestazione. C’era infatti molta preoccupazione: l’anno scorso la polizia aveva arrestato 56 persone durante gli scontri al Pride mentre nel 2015 una decina di estremisti di destra aveva cercato di attaccare il corteo per fermarlo, ferendo alcuni partecipanti. All’epoca c’erano stati circa 30 arresti e 300 manifestanti. Quest’anno le proteste si sono limitate a un centinaio di manifestanti, con bandiere ucraine, religiose e antieuropee. Una di loro, Oksana Korchynska del Partito Radicale, ha spiegato che «siamo per Dio e per l’Ucraina. Per oggi è importante che le persone, che hanno un peccato sessuale, non ne facciano propaganda».

In Ucraina non c’è alcuna tutela per le unioni omosessuali e le persone LGBT sono ancora molto discriminate dal punto di vista legale, sui posti di lavoro e dalla società. Secondo un sondaggio dello scorso dicembre realizzato dal think tank Democratic Initiatives, riportato da Reuters, il 47 per cento degli ucraini pensa che i diritti delle minoranze sessuali debbano essere limitati, mentre il 37,5 per cento è contrario a ogni restrizione; il 15,6 per cento non ha un’opinione.