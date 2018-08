Sassuolo-Inter in streaming e in diretta TV

Sassuolo-Inter è una delle partite in programma questa sera della nuova stagione di Serie A, iniziata ieri con i primi due anticipi della prima giornata del girone di andata. Sassuolo-Inter si gioca al Mapei Stadium di Reggio Emilia e il calcio d’inizio è previsto alle ore 20.30.

Sassuolo-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming online che quest’anno trasmette tre partite per ciascuna giornata di campionato. Su DAZN non esistono canali e tutti i contenuti in diretta sono esposti in homepage. DAZN è disponibile anche per gli abbonati Sky e Mediaset Premium con integrazioni a prezzi agevolati e in promozione ai clienti TIM, ma sempre comunque in streaming online. Qui invece trovate i modi più semplici per seguire Serie A, Serie B, Champions League, coppe e campionati esteri in diretta streaming spendendo poco o nulla.

L’anno scorso il Sassuolo ha passato una delle sue stagioni più difficili da quando è in Serie A, fra una rosa più povera e l’esonero di Christian Bucchi nella prima parte di stagione. La società aveva poi assunto Giuseppe Iachini come “traghettatore” fino al termine della stagione e la squadra è riuscita infine a salvarsi. In estate la società ha deciso di tornare a investire, dopo aver assunto Roberto De Zerbi come allenatore e con i proventi delle cessioni di Politano, Acerbi e Falcinelli. L’acquisto principale è stato quello di Kevin-Prince Boateng, che verrà probabilmente utilizzato in attacco. Al suo fianco giocherà da una parte Domenico Berardi, da cui ci si aspetta molto dopo un paio di stagioni in calo, e il nuovo esterno Federico Di Francesco, figlio dell’allenatore della Roma.

L’Inter è una delle squadre che si è rinforzata di più nel mercato estivo. Dopo la Champions League ottenuta all’ultima giornata, il club ha dovuto rinfoltire la rosa mantenendo però un livello omogeneo per affrontare tre competizioni nel corso della stagione. In prima squadra sono arrivati in tutto sei potenziali titolari: solo il difensore Stefan de Vrij, l’esterno Matteo Politano e l’attaccante Lautaro Martinez non sono da considerare già titolari, perché finiti in due reparti al completo, anche se torneranno utili fra campionato e coppe. I terzini sono entrambi nuovi: da una parte il croato Sime Vrasljko, vice campione del mondo con la Croazia, dall’altra invece l’ex juventino Kwadwo Asamoah, che ha lasciato Torino per aver un posto fisso da titolare e che nella preparazione ha impressionato.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter

Sassuolo (4-3-3) Consigli; Lirola, Ferrari, Magnani, Rogerio; Sensi, Magnanelli, Duncan; Berardi, Boateng, Di Francesco

Inter (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Miranda, Dalbert; Brozovic, Vecino; Politano, Lautaro, Asamoah; Icardi

