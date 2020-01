Le previsioni del meteo per domani, venerdì 31 gennaio

Per venerdì si prevede cielo molto nuvoloso un po’ in tutta Italia, a eccezione del Nord-Ovest, dove il tempo sarà prevalentemente soleggiato. Al Nord ci sarà anche molta nebbia, specialmente nella zona della Pianura Padano-veneta, con qualche debole pioggia sulle aree appenniniche. Al Centro la nuvolosità riguarderà principalmente le regioni tirreniche, l’Umbria e la Sardegna, con possibili piogge nell’entroterra nel tardo pomeriggio. Al Sud ci sarà cielo sereno, con qualche annuvolamento passeggero.

Il meteo a Roma

A Roma sarà una giornata molto nuvolosa, ma le temperature non scenderanno mai sotto gli 11 gradi.

Il meteo a Milano

Non pioverà e le temperature saranno in leggero aumento rispetto agli scorsi giorni: il cielo, però, non sarà particolarmente soleggiato.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.