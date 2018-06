Mondiali 2018: come vedere Russia-Egitto in streaming o in tv

Russia-Egitto si gioca stasera alle 20 ed è la prima partita della seconda giornata del Girone A dei Mondiali di calcio. L’altra partita del girone, quella tra Uruguay e Arabia Saudita, sarà invece domani alle 17.

Russia-Egitto sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Mediaset su Italia 1 e Italia 1 HD. Verrà trasmessa inoltre in streaming dal sito di Italia 1, raggiungibile da qui, e dal sito di Sport Mediaset, raggiungibile da qui.

In Italia tutte le partite dei Mondiali 2018 verranno trasmesse in diretta e in chiaro da Mediaset, che ha ottenuto i diritti di trasmissione al posto della Rai. Nel corso della fase a gironi ci saranno anche quattro partite in un giorno, mentre di norma saranno tre, per poi diminuire a due nei primi turni della fase a eliminazione diretta. Mediaset le trasmetterà principalmente su Italia 1 o su Canale 20 mentre quelle più importanti dei gironi e tutte quelle della fase a eliminazione diretta verranno trasmesse su Canale 5.

Nella partita inaugurale di questi Mondiali che gioca in casa la Russia ha giocato bene e vinto 5-0. Ma va detto che ha giocato contro l’Arabia Saudita: un’avversaria oggettivamente molto scarsa. La Russia ha comunque fatto gol importanti per la differenza reti e permesso ad alcuni suoi importanti giocatori di “trovare subito il gol”, una cosa che non fa mai male per sbloccarsi. Vincendo contro l’Egitto la Russia potrebbe già qualificarsi per gli ottavi di finale, ancora prima di giocare contro l’Uruguay, considerata la migliore nazionale del Girone. L’Egitto arriva invece da una sconfitta per 1-0 contro l’Uruguay e ha bisogno di punti per non rimanere tagliato fuori dai giochi. Il suo miglior giocatore, Mohamed Salah, dovrebbe giocare titolare.

La classifica del Gruppo A dopo il primo turno:

1) 🇷🇺 Russia 3 (+5)

2) 🇺🇾 Uruguay 3 (+1)

———————————

3) 🇪🇬 Egitto 0 (-1)

4) 🇸🇦 Arabia Saudita 0 (-5)

📅 Il calendario

🇷🇺 La fase a gironi

🏆 Le 7 favorite

👕 Le maglie

🥇 L’albo d’oro dei Mondiali