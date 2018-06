L’Uruguay ha vinto 1-0 contro l’Egitto nella seconda partita del Gruppo A

L’Uruguay ha battuto 1-0 l’Egitto nella seconda partita del Gruppo A dei Mondiali 2018, giocata nel pomeriggio a Ekaterinburg, nella regione degli Urali. È stata la prima partita dell’Egitto in questa fase finale dei Mondiali di calcio, a distanza di 28 anni dall’ultima volta. Ha giocato senza Salah, il suo miglior giocatore e uno dei più attesi in Russia, che sta ancora recuperando dall’infortunio alla spalla subito nella finale di Champions League con il Liverpool. Senza Salah in campo, l’Egitto ha giocato una partita sulla difensiva, chiudendosi nella propria metà campo per cercare di resistere al forte attacco dell’Uruguay, composto da Edinson Cavani e Luis Suarez. Le maggiori occasioni per l’Uruguay sono passate tutte per Suarez, che però non è sembrato in gran forma e non è riuscito a segnare. L’Uruguay ha faticato molto a trovare una via verso il gol, e dopo aver colpito un palo con una punizione di Cavani, ha segnato il gol della vittoria nei minuti di recupero con un colpo di testa su calcio d’angolo del difensore José Gimenez.

La classifica del Gruppo A dopo il primo turno:

1) 🇷🇺 Russia 3 (+5)

2) 🇺🇾 Uruguay 3 (+1)

———————————

3) 🇪🇬 Egitto 0 (-1)

4) 🇸🇦 Arabia Saudita 0 (-5)