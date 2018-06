La Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita nella prima partita dei Mondiali 2018

Nella partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2018 la Russia ha battuto 5-0 l’Arabia Saudita e si è portata momentaneamente in testa al Gruppo A in attesa della partita di domani tra Egitto e Uruguay. Allo stadio Luzhniki di Mosca la nazionale russa si è portata in vantaggio al 12mo minuto del primo tempo con un gol di testa del difensore Yury Gazinsky. A pochi minuti dall’intervallo l’esterno offensivo Denis Cheryshev — entrato al posto dell’infortunato Alan Dzagoev — ha segnato il raddoppio con un bel gol preceduto da una finta che ha spiazzato due difensori sauditi. A venti minuti dalla fine, il centravanti Artem Dzyuba ha segnato di testa il terzo gol della partita. Nei minuti di recupero sono arrivati infine i gol di Cheryshev (doppietta) e di Aleksandr Golovin, su calcio di punizione dal limite dell’area.

La classifica provvisoria del Gruppo A:

1) Russia 3

2) Egitto 0*

———————————

3) Uruguay 0*

4) Arabia Saudita 0

* Una partita in meno