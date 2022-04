Weekly Beasts

Nel febbraio 1972 il presidente Richard Nixon e la moglie Pat andarono in Cina per una storica visita durante la Guerra Fredda. Durante la cena del 21 febbraio la first lady statunitense era seduta vicino al primo ministro cinese e dopo aver notato un contenitore per le sigarette con due panda disegnati sopra disse che le piacevano molto. Il primo ministro cinese rispose che gliene avrebbe regalati alcuni – come parte della consolidata strategia della “diplomazia del panda” – e qualche settimana dopo, il 16 aprile 1972, due panda giganti di 18 mesi arrivarono allo zoo di Washington.

In questi cinquant’anni nello zoo sono passati otto panda, quattro dei quali sono nati proprio a Washington. Lo zoo cittadino attualmente ospita tre esemplari: Mei Xiang, una femmina adulta; Tian Tian, un maschio adulto, e Xiao Qi Ji, il loro cucciolo di quasi due anni. Madre e figlio sono quelli che in questa raccolta festeggiano con una torta l’anniversario di questa storia. Poi ci sono residui di celebrazioni pasquali tra decorazioni riempite di cibo, maialini intenti a mangiare dalla madre e un uccello in un campo di colza, tra gli altri.