Weekly Beasts

La maggior parte delle fotografie di animali di questa settimana è ambientata in paesaggi innevati, anche a causa della tempesta Goretti che ha portato nevicate copiose su diversi paesi europei. Ci sono un piccolo uccello su un muretto coperto di neve lungo la Senna, a Parigi; un elefante che mangia i resti di un albero di Natale allo zoo di Berlino; e un cane portato a passeggio sotto la neve ad Amsterdam. Spostandoci fuori dall’Europa, troviamo cavalli al pascolo tra le montagne innevate del Kashmir indiano e macachi giapponesi che si scaldano nell’acqua delle sorgenti termali del parco delle scimmie di Jigokudani. Poi qualche fotografia dall’annuale censimento degli animali dello zoo di Londra e, per finire, un paesaggio molto diverso dai precedenti: dromedari al Rally Dakar, nel paesaggio arido e desertico dell’Arabia Saudita.