Il presidente del Garante della privacy Pasquale Stanzione è indagato

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle attività del Garante della privacy: tra gli indagati ci sono diversi membri del Garante, incluso il presidente Pasquale Stanzione. La notizia è stata data da Repubblica e le informazioni sono ancora poche: i reati ipotizzati sono peculato e corruzione. La Guardia di Finanza è entrata nella sede del Garante, a Roma, per sequestrare telefoni cellulari e computer.

In aggiornamento