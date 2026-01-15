NewsletterPodcast
  • Italia
  • Giovedì 15 gennaio 2026

Il presidente del Garante della privacy Pasquale Stanzione è indagato

Sull'inchiesta ci sono ancora poche informazioni, si sa che è per peculato e corruzione e che la sede del Garante è stata perquisita

Il presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali Pasquale Stanzione (ANSA/FABIO CIMAGLIA)

La procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulle attività del Garante della privacy: tra gli indagati ci sono diversi membri del Garante, incluso il presidente Pasquale Stanzione. La notizia è stata data da Repubblica e le informazioni sono ancora poche: i reati ipotizzati sono peculato e corruzione. La Guardia di Finanza è entrata nella sede del Garante, a Roma, per sequestrare telefoni cellulari e computer.

In aggiornamento

