Celebripost

Questa settimana i Golden Globe hanno attirato gran parte delle attenzioni dei fotografi (qui trovate la nostra raccolta dedicata alla serata), ma non sono mancati altri eventi più piccoli. Matt Damon e Ben Affleck, per esempio, erano alla prima di The Rip – Soldi sporchi; Isabella Rossellini e Ashton Kutcher alla prima della serie tv The Beauty; Luke Thompson a quella della quarta stagione di Bridgerton. A Hollywood c’è stato anche un evento dedicato alla seconda stagione di Palm Royale, con Leslie Bibb, Bob Odenkirk, Josh Lucas e anche Charlize Theron. Poi Lana Del Rey e Jacob Elordi alla festa di W Magazine, Renate Reinsve e Gwyneth Paltrow a evento promozionale dei premi BAFTA e Bella Hadid e Pedro Pascal al concerto di beneficenza Artists For Aid.