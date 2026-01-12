Le foto e i vincitori dei Golden Globe

Domenica sera a Los Angeles si è tenuta l’83esima edizione dei Golden Globe, i premi per il cinema e la televisione che solitamente aprono la stagione dei premi di Hollywood (quest’anno sono stati anticipati dai Critics Choice Awards). Una battaglia dopo l’altra e Adolescence sono stati rispettivamente il film e la serie tv più premiati, con quattro premi ciascuno.

Una battaglia dopo l’altra ha vinto il premio come miglior commedia, per la regia e la sceneggiatura di Paul Thomas Anderson e per l’interpretazione di Teyana Taylor come attrice non protagonista.

Altri film che hanno ricevuto più di un premio sono stati Hamnet di Chloé Zhao, che ha vinto come miglior film drammatico e per la miglior attrice, Jessie Buckley (in Italia uscirà il 5 febbraio); L’agente segreto di Kleber Mendonça Filho, che ha vinto come miglior film internazionale e per l’interpretazione di Wagner Moura (in Italia uscirà il 29 gennaio); e I peccatori di Ryan Coogler, che ha vinto i premi per la miglior colonna sonora e per i migliori incassi.

Timothée Chalamet ha vinto il premio come miglior attore in una commedia per la sua interpretazione in Marty Supreme, che in Italia uscirà il 22 gennaio. Sia Chalamet che Buckley avevano già vinto come migliori attori ai Critics Choice Awards la scorsa settimana.

Per la miniserie britannica Adolescence (su Netflix) sono stati premiati Stephen Graham come miglior attore, e Owen Cooper, che ha 16 anni, e Erin Doherty come miglior attore e miglior attrice non protagonista. Per la categoria miglior serie drammatica ha vinto The Pitt (disponibile in Italia su Now), mentre come miglior serie comedy è stata premiata The Studio (distribuita da Apple TV+).

Di seguito, l’elenco di tutti i vincitori dei Golden Globe:

Miglior film drammatico

Hamnet

Miglior film musical o commedia

Una battaglia dopo l’altra

Miglior regista

Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra)



Miglior attore in un film drammatico

Wagner Moura (L’agente segreto)

Miglior attrice in un film drammatico

Jessie Buckley (Hamnet)

Miglior attore in un film musical o commedia

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Miglior attrice in un film musical o commedia

Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You)

Migliore attore non protagonista

Stellan Skarsgård (Sentimental Value)



Migliore attrice non protagonista

Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra)

Miglior attore in una serie drammatica

Noah Wyle (The Pitt)

Miglior attrice in una serie drammatica

Rhea Seehorn (Pluribus)

Miglior attore in una serie commedia

Seth Rogen (The Studio)

Miglior attrice in una serie commedia o musical

Jean Smart (Hacks)

Miglior film internazionale

L’agente segreto

Miglior sceneggiatura

Paul Thomas Anderson (Una battaglia dopo l’altra)

Miglior film d’animazione

KPop Demon Hunters

Miglior serie drammatica

The Pitt

Miglior serie commedia o musical

The Studio

Miglior colonna sonora

Ludwig Göransson (I peccatori)

Miglior canzone originale

Golden (KPop Demon Hunters)

Miglior miniserie o film televisivo

Adolescence

Miglior attore in una miniserie o un film televisivo

Stephen Graham (Adolescence)

Miglior attrice in una miniserie o un film televisivo

Michelle Williams (Dying for Sex)

Miglior attore non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Owen Cooper (Adolescence)

Miglior attrice non protagonista in una serie, una miniserie o un film televisivo

Erin Doherty (Adolescence)

Miglior performance di stand-up comedy

Ricky Gervais (Mortality)

Miglior film per incassi

I peccatori

Miglior podcast

Good Hang with Amy Poehler