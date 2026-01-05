Le foto dei Critics Choice Awards

Domenica sera si è tenuta la 31ª edizione dei Critics Choice Awards, i premi assegnati ogni anno dalla Critics Choice Association, che riunisce più di 600 critici cinematografici e televisivi statunitensi, ai migliori film e alle migliori serie tv della stagione. Quest’anno la cerimonia si è svolta in anticipo e ha preceduto quella dei Golden Globe, che solitamente aprono la stagione dei premi statunitensi, e che quest’anno saranno l’11 gennaio.

Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson ha vinto i premi principali: miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. Il film più premiato è stato però Frankenstein di Guillermo del Toro. Jacob Elordi ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione della Creatura, mentre gli altri tre riconoscimenti sono stati quelli per miglior trucco e acconciature, migliori costumi e miglior scenografia. Timothée Chalamet ha vinto il premio come miglior attore protagonista per il ruolo principale nel film Marty Supreme, che in Italia uscirà il 22 gennaio. Il premio per la miglior attrice protagonista l’ha vinto Jessie Buckley per la sua interpretazione in Hamnet (che uscirà in Italia il 5 febbraio), e quello per la miglior attrice non protagonista Amy Madigan per Weapons.

Per la televisione, la serie più premiata è stata Adolescence, che ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui quello per la miglior miniserie. Sempre per Adolescence Stephen Graham ha vinto il premio come miglior attore, mentre Owen Cooper ed Erin Doherty hanno ricevuto quelli come miglior attore e miglior attrice non protagonisti. Tra le altre serie che hanno ottenuto più premi ci sono state The Pitt e The Studio.