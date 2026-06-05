Dove vedere la semifinale del Roland Garros fra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli

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Venerdì sera alle 19 inizierà la semifinale del Roland Garros fra i tennisti italiani Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Sarà trasmessa in chiaro sul canale NOVE della televisione e in streaming su nove.tv. È la prima volta che due tennisti italiani si affrontano nella semifinale di un torneo del Grande Slam, che comprende i quattro tornei più importanti e prestigiosi del tennis. Chi vince si troverà in finale domenica 7 giugno con il vincitore dell’altra semifinale, che si gioca sempre oggi alle 14:30 fra Jakub Mensik e Alexander Zverev.

Un tennista italiano sarà quindi in ogni caso in finale al Roland Garros, un risultato clamoroso che arriva dopo dei quarti di finale eccezionali a cui hanno partecipato tre italiani, nonostante l’eliminazione di Jannik Sinner e l’assenza di Lorenzo Musetti per un infortunio, tra i più forti al mondo sulla terra rossa (la superficie del Roland Garros). Ai quarti Arnaldi ha affrontato Matteo Berrettini, che si è ritirato nel secondo set a causa di un dolore a una coscia, mentre Cobolli ha battuto il canadese Felix Auger-Aliassime. Per entrambi è la prima volta che arrivano in una semifinale di un Grande Slam.

Cobolli ha 24 anni, finora ha vinto tre tornei nel circuito ATP (quello principale) e prima di questo Roland Garros il suo miglior risultato in un torneo del Grande Slam erano stati i quarti di finale a Wimbledon dell’anno scorso. Comunque vada la semifinale, dopo questo torneo Cobolli sarà almeno undicesimo nella classifica mondiale del tennis (e almeno decimo se il ceco Jakub Mensik non vincerà il Roland Garros), nonché il secondo tennista italiano con il punteggio più alto dopo Jannik Sinner.

All’inizio del torneo Arnaldi, che ha 25 anni, era il numero 104 al mondo e veniva da un periodo complicato per via di un infortunio al piede. Nell’ultimo mese però aveva dimostrato di star meglio, e in questo Roland Garros sta facendo vedere le sue qualità migliori, cioè la resistenza fuori dal comune, la pazienza, la capacità di far giocare un colpo in più al suo avversario grazie a grandi recuperi. Alla fine del torneo sarà almeno il numero 34 al mondo.