Alexander Zverev è il primo finalista al Roland Garros

Il tennista tedesco Alexander Zverev ha battuto 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 Jakub Mensik e si è qualificato per la finale del Roland Garros. Sarà la sua quarta finale in un torneo del Grande Slam, i più importanti nel tennis: ha perso le altre tre, compresa quella del 2024 al Roland Garros, in cui è stato sconfitto in cinque set da Carlos Alcaraz. In finale giocherà contro uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affrontano venerdì sera.

Zverev ha 29 anni, è il numero 3 del ranking mondiale e da quando Jannik Sinner è stato a sorpresa eliminato viene considerato il favorito per la vittoria del torneo (anche per l’assenza di Alcaraz, infortunato). È un giocatore molto forte, ma anche noto per subire parecchio la pressione. Fino a questo momento però sta dimostrando di meritarsi i favori del pronostico: ha battuto in modo convincente Mensik, che aveva giocato un grande torneo, e prima ancora il promettente spagnolo Rafael Jodar in tre set.