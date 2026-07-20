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  • Lunedì 20 luglio 2026

Le foto dei festeggiamenti spagnoli per la vittoria dei Mondiali

L'euforico repertorio di tifosi in strada con bandiere e fumogeni, a Madrid e a Barcellona

Barcellona (Marc Asensio Clupes/JNA via ZUMA/ansa)
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Barcellona (Marc Asensio Clupes/JNA via ZUMA/ansa)
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La Spagna ha vinto per 1-0 contro l’Argentina nella finale dei Mondiali. Come ci si può aspettare in queste occasioni, i tifosi che non erano allo stadio – la partita si è giocata vicino a New York, negli Stati Uniti – sono poi scesi in piazza a festeggiare, soprattutto a Madrid e a Barcellona, le due città più grandi e popolate della Spagna. Ne è uscito il solito emozionante repertorio di facce euforiche, azioni sconsigliabili, bandiere sventolate, abbracci commossi.

Lunedì sera si replicherà, perché la squadra di ritorno dagli Stati Uniti sfilerà per le vie di Madrid su un bus scoperto, come da tradizione. Prima farà un paio di visite istituzionali ai reali e al primo ministro Pedro Sánchez.

Tag: finale mondiali 2026-foto mondiali-mondiali 2026

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