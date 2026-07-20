Le foto dei festeggiamenti spagnoli per la vittoria dei Mondiali

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La Spagna ha vinto per 1-0 contro l’Argentina nella finale dei Mondiali. Come ci si può aspettare in queste occasioni, i tifosi che non erano allo stadio – la partita si è giocata vicino a New York, negli Stati Uniti – sono poi scesi in piazza a festeggiare, soprattutto a Madrid e a Barcellona, le due città più grandi e popolate della Spagna. Ne è uscito il solito emozionante repertorio di facce euforiche, azioni sconsigliabili, bandiere sventolate, abbracci commossi.

Lunedì sera si replicherà, perché la squadra di ritorno dagli Stati Uniti sfilerà per le vie di Madrid su un bus scoperto, come da tradizione. Prima farà un paio di visite istituzionali ai reali e al primo ministro Pedro Sánchez.