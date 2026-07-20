Le facce di chi ha tifato durante la finale dei Mondiali

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La Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio dopo aver battuto 1-0 l’Argentina in finale. Come la finale è stata vissuta dai tifosi argentini e spagnoli lo mostrano bene queste foto: per un po’ hanno condiviso ansie, speranze, entusiasmi e aspettative. Poi, come sempre, i festeggiamenti di qualcuno hanno significato la delusione di quegli altri.