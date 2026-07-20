Le facce di chi ha tifato durante la finale dei Mondiali
Prima la speranza e l'ansia condivise; poi la gioia dei tifosi della Spagna e la tristezza di quelli dell'Argentina
La Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio dopo aver battuto 1-0 l’Argentina in finale. Come la finale è stata vissuta dai tifosi argentini e spagnoli lo mostrano bene queste foto: per un po’ hanno condiviso ansie, speranze, entusiasmi e aspettative. Poi, come sempre, i festeggiamenti di qualcuno hanno significato la delusione di quegli altri.