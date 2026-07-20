Le homepage internazionali dopo la finale dei Mondiali

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Il 19 luglio – anzi, in Italia era da poco il 20, visto che era passata la mezzanotte – la Spagna ha vinto i Mondiali maschili di calcio. Ha battuto in finale, ai supplementari, l’Argentina del 39enne Lionel Messi, che li aveva vinti nel 2022. Per la Spagna è la seconda vittoria dopo quella del 2010: meritata per come ha dominato la maggior parte delle sue partite, subendo peraltro un solo gol in tutto il torneo. I Mondiali maschili di calcio sono un evento globale, che va oltre il calcio. I principali giornali internazionali – tra i quali alcuni spagnoli, comprensibilmente parecchio più enfatici degli altri; e un paio argentini, giustamente di tutt’altro umore e tenore – hanno messo la notizia in apertura delle loro edizioni online.