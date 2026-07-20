Le foto più belle di questi Mondiali

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Dall’11 giugno, quando sono iniziati i Mondiali maschili di calcio, sulle agenzie fotografiche sono state pubblicate decine di migliaia di foto. Ora che sono finiti è più semplice isolarne alcune che si candidano a essere ricordate: la classica esultanza di chi ha vinto (la Spagna), la vogata vichinga dei tifosi della Norvegia e i luoghi in cui questi Mondiali sono stati seguiti, a parte gli stadi in cui son stati giocati (per esempio fuori da un fienile in Croazia, o tra le macerie di Gaza). Altre si fanno apprezzare per il tempismo dello scatto: la palla che entra in rete sotto gli occhi del portiere, il momento prima di cadere a terra dopo un fallo, un’esultanza in campo e l’attesa sugli spalti.

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