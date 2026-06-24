Tifo, dedizione ed eccentricità

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Lunghissime barbe bianche, maschere da aquile e da leoni, capelli colorati con una trama che riprende la bandiera del paese: i tifosi dei Mondiali di calcio se ne inventano di tutti i colori. Di stranezze se ne vedono parecchie, sugli spalti: con quello che costano i biglietti per le partite avranno anche il diritto di andare allo stadio vestiti un po’ come vogliono. I Mondiali, del resto, vengono seguiti da tanta gente diversa, anche da chi va allo stadio vestito come un faraone egiziano. E li segue anche il Post, ovviamente: con un liveblog (sempre lo stesso, fino alla fine dei Mondiali) e una newsletter, Post Partita, che arriva ogni giorno verso le 8 di mattina.