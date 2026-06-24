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  • Sport
  • Mercoledì 24 giugno 2026

Tifo, dedizione ed eccentricità

Foto di tifosi che si sono fatti notare, ai Mondiali di calcio

Un tifoso del Ghana, con giusto qualche bandierina ghanese addosso, Toronto, Canada, 17 giugno(Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
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Un tifoso del Ghana, con giusto qualche bandierina ghanese addosso, Toronto, Canada, 17 giugno
(Nathan Denette/The Canadian Press via AP)
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Lunghissime barbe bianche, maschere da aquile e da leoni, capelli colorati con una trama che riprende la bandiera del paese: i tifosi dei Mondiali di calcio se ne inventano di tutti i colori. Di stranezze se ne vedono parecchie, sugli spalti: con quello che costano i biglietti per le partite avranno anche il diritto di andare allo stadio vestiti un po’ come vogliono. I Mondiali, del resto, vengono seguiti da tanta gente diversa, anche da chi va allo stadio vestito come un faraone egiziano. E li segue anche il Post, ovviamente: con un liveblog (sempre lo stesso, fino alla fine dei Mondiali) e una newsletter, Post Partita, che arriva ogni giorno verso le 8 di mattina.

Tag: calcio-foto mondiali-mondiali 2026

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