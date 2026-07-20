I festeggiamenti per la vittoria dei Mondiali, a Madrid

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Centinaia di migliaia di persone si sono radunate per strada, a Madrid, per festeggiare la vittoria della Spagna ai Mondiali (che domenica sera ha battuto l’Argentina ai tempi supplementari). Secondo il governo spagnolo, in tutto sono più di un milione.

La nazionale spagnola ha fatto una parata attraverso Madrid a bordo di un autobus scoperto, fino ad arrivare in piazza Cibeles, uno dei luoghi più simbolici della capitale e dove si concentrano i festeggiamenti.

Prima della parata, la nazionale è stata ricevuta alla Zarzuela, il palazzo reale, da re Felipe VI e poi alla Moncloa, quello del governo, dal primo ministro Pedro Sánchez. Entrambi domenica sera erano negli Stati Uniti per assistere alla finale e si sono congratulati. Sánchez ha augurato alla nazionale di vincere anche i prossimi Mondiali, che si giocheranno nel 2030 e saranno ospitati proprio dalla Spagna insieme a Portogallo e Marocco. «Perché non sognare nel 2030 che non c’è due senza tre?», ha detto Sánchez.