Un operatore del gobbo di Trump è indagato per aver scommesso sui suoi discorsi

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Un operatore del gobbo elettronico della Casa Bianca è accusato di aver sfruttato la sua posizione, che gli permetteva di conoscere in anticipo le parole del presidente Donald Trump, per scommettere sul contenuto dei suoi discorsi pubblici. In questo modo avrebbe guadagnato illecitamente oltre 100mila dollari (circa 87mila euro).

L’operatore si chiama Gabriel Perez e avrebbe piazzato le scommesse su Kalshi, un mercato predittivo, cioè una piattaforma su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. Il sistema di sorveglianza di Kalshi, il cui regolamento vieta di fare scommesse sulla base di informazioni ottenute tramite il proprio lavoro, aveva notato alcune scommesse anomale e a marzo lo aveva segnalato alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC), l’agenzia federale che tra le altre cose si occupa di vigilare su questo tipo di piattaforme, che ora sta conducendo l’indagine. Kalshi ha anche sospeso l’account di Perez.

Perez aveva lavorato con Trump anche durante il suo primo mandato e si occupa anche di modificare i suoi discorsi su sua richiesta, spesso all’ultimo minuto. La CFTC ritiene che abbia scommesso sulle parole usate da Trump nei suoi discorsi in un periodo di tre mesi, incluso un discorso a gennaio al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera. Perez è già stato interrogato una volta.

Negli ultimi anni la popolarità dei mercati predittivi è cresciuta parecchio. La varietà degli argomenti su cui si può scommettere – dai risultati di una competizione sportiva a quelli di un’elezione politica, ai discorsi pubblici, come in questo caso – ha fatto sorgere molti dubbi sul fatto che rispettino o meno le leggi sul gioco d’azzardo e l’insider trading, cioè l’uso di informazioni riservate per ottenere un guadagno illecito, oltre a preoccupazioni sulla possibilità che creino dipendenza. Per queste ragioni molti paesi hanno bloccato l’accesso a questo genere di siti: in Italia, per esempio, è vietato scommettere sia su Kalshi che su Polymarket, la piattaforma più frequentata.

Per esempio ad aprile un soldato delle forze speciali statunitensi coinvolto nell’operazione per catturare e destituire il dittatore venezuelano Nicolás Maduro era stato arrestato con l’accusa di aver utilizzato informazioni riservate per scommettere su Polymarket proprio sulla data dell’operazione.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha detto che Trump ha deciso di sospendere dal servizio Perez senza stipendio, e che il presidente ha definito il caso «una vergogna». A fine marzo la Casa Bianca aveva diffuso internamente un documento in cui metteva in guardia il personale dall’utilizzare informazioni riservate per fare scommesse sui mercati predittivi.