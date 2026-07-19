In Ucraina c’è uno scontro generazionale su come fare la guerra

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In Ucraina si è creata una frattura tra una nuova generazione di militari, fatta di ucraini giovanissimi che hanno scalato posizioni nella Difesa, e una più vecchia, fatta da generali che hanno più esperienza. I primi hanno raggiunto ottimi risultati militari grazie alla loro competenza tecnologica, i secondi hanno un’idea più tradizionale di come si conduce una guerra.

Giovedì il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di superare questa contrapposizione rimuovendo Mychajlo Fedorov, che ha 35 anni, dall’incarico di ministro della Difesa. Tra lui e il capo delle forze armate Oleksandr Syrskyi, di 60 anni, era da tempo in corso uno scontro. Zelensky ha detto che i litigi tra Fedorov e Syrskyi erano diventati insostenibili, e che impedivano al governo di prendere decisioni. «In questa situazione l’unica via d’uscita era scegliere una o l’altra parte», ha detto. Sui motivi che l’hanno spinto nella direzione che ha scelto e non nell’altra per ora ci sono solo speculazioni, ma in migliaia sono già scesi in piazza per chiedere a Zelensky di ripensarci.

Fedorov rappresenta una generazione di ingegneri, informatici, imprenditori e funzionari giovani e molto competenti che negli ultimi anni ha cambiato l’approccio bellico dell’Ucraina, portando il paese a ottenere vittorie prima impensabili nella guerra contro la Russia.

Grazie all’innovazione tecnologica, negli ultimi anni l’Ucraina è riuscita a controbilanciare la supremazia numerica russa sostituendo i soldati al fronte con droni e robot. Ha ovviato almeno in parte all’incertezza degli aiuti dall’estero, arrivando a produrre internamente il 75 per cento delle armi usate sul campo (anche se le resta il grosso problema dei missili intercettori, per i quali dipende dagli alleati).

È riuscita a produrre droni in grado di colpire Mosca, San Pietroburgo e le remote capitali siberiane, provocando un danno pratico e politico enorme al regime di Vladimir Putin. È diventata un riferimento globale nell’industria dei droni, tanto da venire corteggiata da vari paesi occidentali e del Golfo per la condivisione di materiale e conoscenze.

Una piattaforma su cui i soldati caricano in tempo reale i video registrati dai droni prima dell’impatto ha permesso al governo di ottenere una quantità enorme di dati sull’andamento della guerra, e di limitare casi di omertà o scarsa trasparenza. I soldati sono incentivati a caricare i video perché facendolo acquisiscono crediti che possono usare per acquistare le proprie armi direttamente dai rivenditori: questo ha permesso di aggirare i rifornitori tradizionali, e superare un problema di corruzione che portava i battaglioni con più agganci a ottenere le armi migliori.

Nonostante sia rimasto alla Difesa per soli sei mesi – dal 2019 era stato consulente e poi ministro per il Digitale – Fedorov è considerato uno dei simboli di questa svolta, perché per esempio la creazione della piattaforma è attribuita a lui e perché ha accelerato il ricambio generazionale all’interno del ministero.

Dall’altra parte i generali più anziani, che si oppongono alle innovazioni, criticano Fedorov proprio per questo ricambio generazionale, e perché vedono in lui scarse capacità diplomatiche.

Oleksandr Syrskyi nel 2022 (AP Photo/Vadim Ghirda)

Syrskyi è a sua volta diventato un simbolo, della fazione opposta. Diplomato alla scuola di comando militare sovietica nel 1986, è fautore di uno stile di comando autoritario e che tende a tenere nascosti i problemi e a scaricare le responsabilità lungo la catena di comando. È noto negli ambienti militari come «il macellaio», per via della sua propensione ad accettare morti tra i soldati.

Secondo diversi militari intervistati dal Kyiv Independent, dalla nomina di Syrskyi nel febbraio del 2024 sono aumentate le pratiche problematiche nell’esercito: comandanti che mentono sugli avanzamenti per non subire ripercussioni, per esempio, o battaglioni che vengono mandati a combattere con numeri gonfiati.

Syrskyi rappresenta anche quella parte dell’esercito che si oppone agli investimenti in armamenti nuovi, come i droni, e che vorrebbe favorire invece le grosse aziende di armi tradizionali. È stato un approccio che l’Ucraina aveva adottato all’inizio della guerra, quando i funzionari più anziani si concentrarono sull’approvvigionamento di artiglieria, carri armati e aerei da combattimento che per decenni erano stati centrali in tutte le guerre.

Fedorov stava cambiando l’approccio. Un dirigente della Difesa rimasto anonimo ha riferito al New York Times che poco prima che fosse licenziato il ministero aveva contattato le vecchie società di armamenti per interrompere del tutto il rifornimento di artiglieria: questo avrebbe portato allo scontro definitivo con Syrskyi e con una parte rilevante dell’esercito ucraino.