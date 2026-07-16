Le proteste in Ucraina contro la rimozione del ministro della Difesa

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Giovedì a Kiev e in altre città dell’Ucraina ci sono state proteste contro la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della Difesa Mychajlo Fedorov, molto popolare. Fedorov era entrato in carica a gennaio e in pochi mesi ha trasformato il modo con cui l’Ucraina sta combattendo la guerra contro la Russia, favorendo l’innovazione, l’automazione e l’uso di robot e droni per fare attacchi a lungo raggio in territorio russo.

Sono le seconde proteste rilevanti in Ucraina dall’invasione su larga scala, nel 2022: è raro che avvengano manifestazioni di massa così partecipate in un paese in guerra. Le precedenti si tennero un anno fa contro una legge voluta da Zelensky che limitava l’autonomia delle due agenzie anticorruzione, che fu poi revocata proprio a causa delle proteste.

I manifestanti si sono riuniti a Kiev, Odessa, Lviv e Kharkiv. Cantano cori che incitano il governo tornare sui suoi passi. Hanno cartelli con scritte come «lasciategli finire le riforme», riferito all’ex ministro, «giù le mani da Fedorov», «rinsavite», rivolgendosi al governo. Molti dei manifestanti che sono scesi in piazza ritengono che l’Ucraina stia perdendo uno dei suoi funzionari più efficaci senza una reale motivazione.

Fedorov è stato rimosso come parte di un più ampio rimpasto di governo voluto da Zelensky, che non ha ancora spiegato ufficialmente il motivo della sostituzione. Secondo varie ricostruzioni giornalistiche la decisione è dovuta agli scontri tra Fedorov e Oleksandr Syrskyi, il capo delle forze armate, che ha un approccio completamente diverso e si opponeva alle innovazioni.

La rimozione di Fedorov è quindi stata vista come una reazione della vecchia classe dirigente ucraina verso una figura innovativa. È stata paragonata a quella di Valery Zaluzhny, popolare comandante in capo delle forze ucraine apprezzato per la sua efficacia ma anche per il suo anticonformismo: nel 2024 Zelensky lo sostituì con Syrskyi.

Diversi parlamentari del partito di Zelensky, Servitore del popolo, hanno riferito ai giornali che il governo starebbe considerando di sostituire Fedorov con Ihor Klymenko, l’attuale ministro dell’Interno. Klymenko ha detto al Kiev Independent di non aver ancora ricevuto la proposta da Zelensky ma ha lasciato intendere che la accetterebbe. In ogni caso, la sua nomina dovrà essere approvata dal parlamento.

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