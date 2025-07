Il secondo giorno di proteste contro Zelensky in Ucraina

Mercoledì a Kiev e in altre città ucraine c’è stato il secondo giorno consecutivo di proteste contro il presidente Volodymyr Zelensky, per via dell’approvazione di una criticata legge che rischia di annullare l’indipendenza delle due principali agenzie anticorruzione del paese. Le proteste di mercoledì sono state più partecipate rispetto al giorno precedente: la sera fuori dal palazzo presidenziale si sono riunite 3mila persone che hanno intonato cori contro la legge e sventolato cartelloni con su scritti slogan anticorruzione e contro quello che viene percepito come un passo indietro per il paese.

Le manifestazioni sono le prime grosse proteste contro Zelensky dall’inizio della guerra nel 2022: da allora ha generalmente mantenuto livelli di popolarità molto alti. Secondo alcuni attivisti con questa legge il presidente avrebbe violato una sorta di patto implicito con la popolazione in tempo di guerra, grazie a cui il governo ha potuto contare su un ampio sostegno anche per misure impopolari. Mercoledì in seguito alle proteste Zelensky, che ormai da qualche tempo viene accusato di accentrare sempre più poteri su di sé e sul suo circolo di alleati più fedeli, ha promesso una nuova legge che tutelerà l’indipendenza delle agenzie anticorruzione e allo stesso tempo rimuoverà le presunte influenze russe su di esse. La promessa però non ha convinto molti manifestanti, che l’hanno giudicata troppo vaga.

La legge approvata martedì in pratica pone le due agenzie sotto il controllo del procuratore generale, che è una figura di nomina politica: la giustificazione che è stata data dal governo è che così sarà possibile rimuovere le influenze russe su di esse, ma secondo i critici darebbe ai politici la possibilità di bloccare le indagini sulle loro azioni. Le agenzie nacquero in seguito a un’altra serie di manifestazioni: le grandi proteste europeiste note come Euromaidan, iniziate nel 2013. Da allora la lotta alla corruzione è rimasta un tema molto sentito in Ucraina.

L’operato delle due agenzie era stato valutato molto positivamente anche dall’Unione Europea, in cui l’Ucraina sta cercando di entrare e il cui percorso rischia di essere ostacolato proprio da questa legge. Le istituzioni europee fanno della lotta alla corruzione uno dei principali requisiti di adesione: la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e diversi altri esponenti dei paesi dell’Unione hanno criticato duramente la legge e Zelensky.