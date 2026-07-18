Un parlamentare tedesco si è dimesso dopo aver avuto un figlio con la gestazione per altri

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Il parlamentare tedesco Jens Spahn, si è dimesso dal suo incarico di capogruppo della CDU (cioè l’Unione Cristiano-Democratica, il partito attualmente al governo in Germania), per via di una controversia nata dopo che ha deciso di avere un figlio con il suo compagno tramite la gestazione per altri. È una pratica vietata in Germania, a cui il suo partito si è sempre duramente opposto e che lui stesso in passato ha criticato. Le dimissioni sono state chieste dal cancelliere Friedrich Merz, presidente della CDU, di cui Spahn era uno storico alleato e stretto collaboratore.

La gestazione per altri (conosciuta anche come “maternità surrogata” o, con un’accezione dispregiativa, come “utero in affitto”) è una forma di procreazione medicalmente assistita che prevede che una gravidanza sia portata avanti da una persona per conto di altre persone che invece non possono farlo, per vari motivi. In Germania è vietato fare ricorso alla gestazione per altri, ma è possibile adottare e crescere bambini nati tramite questa procedura.

Spahn e suo marito hanno avuto il loro bambino da una madre surrogata negli Stati Uniti. All’inizio della settimana avevano annunciato di essere diventati genitori pubblicando una foto sui social. La notizia ha subito sollevato contro Spahn molte critiche e accuse di incoerenza, dentro e fuori dalla CDU.

Nel 2015 Spahn aveva detto che trovava molto difficile «come uomo gay e cristiano» accettare l’idea della gestazione per altri. Dopo l’annuncio della nascita, in un’intervista al quotidiano tedesco Bild ha detto di aver lottato con se stesso e di essere stato combattuto per molto tempo, prima di avere un figlio, sulla questione della maternità surrogata. Nella lettera con cui ha annunciato le sue dimissioni, ha scritto di essersi reso conto che «la felicità personale nel mettere su famiglia con mio marito e diventare padre è incompatibile con il mio ufficio politico».

Merz ha commentato le dimissioni con un post su X, definendole una decisione «giusta e inevitabile» e ha aggiunto che «la credibilità è la risorsa più preziosa in politica».

Spahn si è dimesso dal suo incarico di capogruppo ma non ha lasciato il ruolo di parlamentare. Merz ha detto che ora si consulterà con Markus Söder, leader della CSU (l’Unione Sociale Cristiana, che è nello stesso gruppo parlamentare della CDU), per scegliere un nuovo presidente del gruppo.