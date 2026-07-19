I fratelli Tate sono stati arrestati

Caricamento player

L’influencer razzista e misogino Andrew Tate e suo fratello Tristan sono stati arrestati a Miami, negli Stati Uniti, dopo che la procura di Inghilterra e del Galles (Crown Prosecution Service) aveva annunciato di aver formulato nuove accuse contro di loro, e rivolto una richiesta di estradizione agli Stati Uniti. Il dipartimento di Giustizia statunitense ha detto che gli arresti sono avvenuti «in conformità con le procedure di estradizione».

I fratelli Tate hanno doppia cittadinanza, britannica e statunitense, e sono accusati di vari reati in Romania, nel Regno Unito e in Florida, tra cui violenza sessuale e traffico di esseri umani. I capi d’accusa di cui dovranno rispondere nel Regno Unito sono decine. In generale si ritiene che i fratelli Tate abbiano creato un giro di prostituzione basato sull’inganno e sulla coercizione di decine di donne.

Tra i due è soprattutto Andrew Tate ad avere un largo seguito: è un ex campione di kickboxing che aveva milioni di follower sui suoi canali social, dove mostrava il suo stile di vita lussuoso e le sue posizioni apertamente razziste, violente e misogine. Su Instagram e Facebook i suoi account sono stati cancellati, su X ha un profilo ancora attivo con 10 milioni di follower.

– Leggi anche: I legami tra l’amministrazione Trump, la destra statunitense e i fratelli Tate