Andrew e Tristan Tate sono stati incriminati per 21 capi d’accusa in Inghilterra

La procura d’Inghilterra e del Galles (Crown Prosecution Service) ha confermato di avere incriminato l’influencer misogino Andrew Tate per 10 capi di accusa, e suo fratello Tristan per 11: includono stupro, lesioni e tratta di esseri umani. I reati di cui è accusato Andrew Tate riguardano tre persone, quelli di Tristan Tate una sola. I due, che hanno la doppia cittadinanza statunitense e britannica, vivono in Romania, dove sono coinvolti in altre inchieste giudiziarie: i tribunali romeni hanno autorizzato la loro estradizione in Regno Unito, ma solo dopo la conclusione dei processi in Romania.

Andrew Tate è un ex campione di kickboxing che ha milioni di follower sui suoi canali social, dove manifesta le sue posizioni apertamente razziste, violente e misogine. Sta affrontando più processi in vari paesi: è accusato in Romania di stupro e violenze su minori; insieme al fratello Tristan Tate è accusato sia in Romania che nel Regno Unito di tratta di esseri umani e riciclaggio; in Florida (negli Stati Uniti) è stata aperta un’indagine a loro carico sempre per reati legati allo sfruttamento sessuale. I fratelli Tate negano tutte le accuse.

