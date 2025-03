È stata aperta un’indagine su Andrew e Tristan Tate in Florida

Il procuratore generale della Florida ha avviato un’indagine sui fratelli Andrew e Tristan Tate, che la settimana scorsa erano tornati negli Stati Uniti dalla Romania, dove hanno vissuto per anni e dove sono accusati di stupro e tratta di esseri umani.

Andrew Tate è un influencer ed ex campione di kickboxing, famoso per le sue posizioni apertamente razziste, violente e antifemministe; ha 38 anni e la doppia cittadinanza statunitense e britannica. Insieme al fratello, che ha 36 anni, è accusato di stupro e tratta di esseri umani anche nel Regno Unito, per altre vicende: quattro donne hanno denunciato di essere state stuprate da Andrew Tate. Entrambi i fratelli hanno sempre negato tutte le accuse. Il procuratore generale della Florida ha detto che i fratelli Tate hanno «ammesso pubblicamente» di aver avuto comportamenti «predatori nei confronti delle donne» nel mondo e che per questo è stata avviata l’indagine.

I fratelli Tate sono potuti tornare negli Stati Uniti dopo che l’amministrazione di Donald Trump aveva fatto pressioni sul governo della Romania affinché revocasse le restrizioni e restituisse ai due il passaporto, cosa che poi le autorità giudiziarie romene hanno fatto. In Florida i due fratelli sono anche coinvolti in un processo civile contro una donna che li ha accusati di averla costretta a prostituirsi e di averla diffamata dopo che aveva fornito delle prove alle autorità rumene.