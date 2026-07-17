La Francia ha bloccato l’accesso alla piattaforma di scommesse Polymarket

Venerdì in Francia l’ente che regola il gioco d’azzardo e le scommesse (ANJ) ha ordinato ai fornitori di servizi internet di bloccare l’accesso al sito Polymarket, una piattaforma statunitense di mercato predittivo su cui è possibile fare scommesse di ogni genere. La sua crescente popolarità negli ultimi anni ha fatto sorgere diverse preoccupazioni sulla possibilità che crei dipendenza e che venga usata in modo illegale: per questo è già vietata in più di 30 paesi tra cui l’Italia e la Spagna, oltre che in molti stati americani.

In Francia i mercati predittivi come Polymarket sono considerati come siti di gioco d’azzardo illegali, che siccome non sono regolati pongono rischi più elevati di dipendenza negli utenti. Il blocco della piattaforma è stato deciso anche perché non ha un sistema di identificazione degli utenti conforme alle norme francesi e per il sospetto che alcune scommesse fossero state truccate: l’ANJ ha fatto riferimento a un’indagine della procura di Parigi sulla possibilità che una stazione meteo dell’aeroporto Charles de Gaulle fosse stata manomessa per vincere una scommessa fatta su Polymarket riguardo alla temperatura a Parigi.

L’ANJ aveva bloccato qualsiasi transazione finanziaria sulla piattaforma nel 2024, ma il sito in sé era rimasto accessibile e, come riconosciuto dall’ANJ stessa, molte persone continuavano a usare Polymarket aggirando il divieto. Con la decisione di oggi il sito non sarà più visitabile dalla Francia.

Polymarket è diventata molto famosa negli ultimi mesi per grossi casi di sospetto insider trading, cioè scommesse truccate fatte da persone a conoscenza di informazioni riservate su determinati argomenti, che è un reato. Su Polymarket la pratica è agevolata dall’anonimato garantito dalla piattaforma.