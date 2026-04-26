Un uomo ha sparato fuori da un evento con Trump

Caricamento player

Sabato sera un uomo armato con pistole e coltelli ha sparato ed è stato fermato fuori dalla sala dell’hotel di Washington in cui si teneva la cena dei corrispondenti, l’appuntamento annuale in cui il presidente degli Stati Uniti ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca e tiene una specie di monologo comico. Donald Trump è stato subito portato via dal tavolo a cui era seduto ed è illeso. Nella sala si è creata enorme confusione, molti giornalisti sono andati sotto ai tavoli per proteggersi da eventuali spari e sono arrivati agenti armati.

Erano presenti anche il vicepresidente JD Vance, la first lady Melania Trump e altri membri dell’amministrazione tra cui il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Segretario di Stato Marco Rubio. Nessuno è stato ferito. Fuori dall’edificio sono arrivati soldati della Guardia nazionale ed elicotteri.

L’attentatore non ha raggiunto la sala in cui era Trump. È stato fermato fuori, mentre correva per cercare di superare un controllo di sicurezza. Ha sparato almeno un colpo che ha ferito un agente del Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente. L’agente è sopravvissuto grazie al giubbotto antiproiettile che indossava.

La persona fermata è stata identificata come Cole Tomas Allen: ha 31 anni ed è originario della California. Alloggiava come ospite nell’hotel in cui si teneva l’evento. Non si conoscono le sue motivazioni.

Poco dopo Trump ha tenuto una conferenza stampa alla Casa Bianca. Ha esordito dicendo: «È stato molto inaspettato» e ha elogiato il lavoro degli agenti di sicurezza.

[articolo in aggiornamento]