Donald Trump parteciperà per la prima volta alla tradizionale cena dei giornalisti alla Casa Bianca

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che parteciperà per la prima volta alla tradizionale cena dei giornalisti corrispondenti, un appuntamento annuale in cui il presidente ospita i giornalisti che seguono la Casa Bianca e tiene una specie di monologo comico.

Sia nel suo primo mandato che nel secondo Trump aveva deciso di non partecipare all’evento – risultando il primo nella storia del paese (l’evento si tiene dal 1924) – che aveva spesso criticato, come fa in generale con la stampa che si occupa della Casa Bianca. Ora in un post sul suo social Truth ha detto che quest’anno intende partecipare alla cena, che sarà il 25 aprile: «Dato che la stampa è stata straordinariamente cattiva con me, SOLO NOTIZIE FALSE, fin dall’inizio del mio primo mandato, ho boicottato l’evento e non sono mai andato. Tuttavia, quest’anno non vedo l’ora di stare insieme a tutti».