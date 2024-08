I pannelli di vetro antiproiettile al primo comizio all’aperto di Donald Trump dopo l’attentato

Mercoledì ad Asheboro, in North Carolina, si è tenuto il primo comizio all’aperto di Donald Trump dopo che il 13 luglio un ventenne aveva provato a ucciderlo proprio durante un comizio. Dopo l’attentato le misure di sicurezza agli eventi di Trump sono aumentate: l’ex presidente degli Stati Uniti ha parlato da un palco circondato di pannelli di vetro antiproiettile, e sui tetti circostanti sono stati avvistati molti cecchini. La visuale dall’esterno sulla zona del comizio era inoltre bloccata da una fila di container.

Nei giorni successivi all’attacco il Secret Service, l’agenzia statunitense che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, era stato fortemente criticato per non aver saputo prevenire l’attacco, nonostante i numerosi segnali preoccupanti.