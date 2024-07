Cosa è successo nell’ora che ha preceduto l’attacco a Trump

Secondo le dichiarazioni di diversi membri del Secret Service, dell’FBI e del Congresso statunitense, il ventenne Thomas Matthew Crooks, che sabato scorso ha provato a uccidere l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, era stato individuato come una potenziale minaccia già un’ora prima dell’attentato; ma il Secret Service, l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti, aveva comunque lasciato che Trump salisse sul palco del suo comizio a Butler, in Pennsylvania. Crooks era stato considerato una persona “sospetta” da alcuni agenti della polizia di Butler ma si era poi perso fra la folla. Quaranta minuti dopo era stato nuovamente segnalato, ma il comizio era comunque cominciato.

Mercoledì diversi deputati statunitensi hanno rivelato parte delle informazioni condivise con loro da agenti delle forze dell’ordine durante due incontri a porte chiuse, avvenuti lo stesso giorno, in cui è stata parzialmente ricostruita la dinamica dell’ora precedente all’attentato contro Trump. Questi incontri servivano a mettere al corrente i deputati sullo stato delle indagini avviate negli scorsi giorni, che hanno l’obiettivo di determinare non solo le motivazioni di Crooks, ma anche cosa non abbia funzionato nella sicurezza dell’evento.

Questa dinamica è stata confermata anche dalle dichiarazioni di alcuni agenti della polizia locale di Butler, dell’FBI (l’agenzia investigativa della polizia federale statunitense) e del Secret Service, agenzia da tempo criticata per la sua inefficienza.

Secondo quanto rivelato da diversi deputati che hanno partecipato agli incontri avvenuti questa settimana, gli agenti della polizia locale avevano già notato Crooks in mezzo alla folla intorno alle 17, un’ora prima che Trump iniziasse il suo discorso. Il senatore Repubblicano del Wyoming John Barrasso ha detto durante un’intervista a Fox News che Crooks era «stato identificato come personaggio sospetto perché [aveva] un telemetro e uno zaino». Un telemetro è uno strumento che permette di calcolare la distanza fra la persona che lo utilizza e un qualsiasi oggetto presente nel suo campo visivo.

In quel momento non sembrava che Crooks avesse un’arma, ma gli agenti avevano comunque comunicato la sua presenza alle forze dell’ordine, prima di perderlo di vista.

Un funzionario delle forze dell’ordine coinvolto nelle indagini ha detto a CBS News che un cecchino di una squadra locale a sostegno del Secret Service aveva individuato nuovamente Crooks 20 minuti prima che Trump salisse sul palco: lo aveva visto mentre guardava attraverso il telemetro e gli aveva scattato una foto, che era stata fatta circolare fra gli agenti in servizio. Il Secret Service era stato avvisato via radio.

Non è chiaro quando Crooks sia salito sul magazzino da cui poi ha sparato, ma quando Trump era già salito sul palco la sua presenza sul tetto del prefabbricato era stata segnalata da alcuni partecipanti al comizio. Il direttore generale del comune di Butler Tom Knights ha detto a CBS News che due agenti della polizia locale incaricati di cercare Crooks si erano avvicinati al magazzino e uno dei due era salito sulle spalle dell’altro in modo da vedere sopra il tetto del prefabbricato.

Quando l’agente ci era arrivato però si era trovato davanti Crooks che gli puntava addosso il fucile, aveva lasciato la presa ed era caduto a terra: aveva subito avvisato gli altri agenti di quello che aveva visto, ma intanto Crooks aveva sparato, ferendo Trump lievemente all’orecchio e uccidendo il vigile del fuoco in pensione Corey Comperatore. Altre due persone sono state ferite gravemente. Pochi secondi dopo uno dei cecchini del Secret Service ha ucciso Crooks.

Diversi senatori Repubblicani hanno criticato il fatto che a Trump sia stato permesso di salire sul palco e cominciare il suo discorso mentre era in corso la ricerca di una persona sospetta e hanno chiesto le dimissioni della direttrice del Secret Service Kimberly Cheatle, che in un’intervista con ABC News ha detto di assumersi tutte le responsabilità ma non ha lasciato il suo incarico.

Un funzionario rimasto anonimo ha detto a CBS News che durante il briefing è stato rivelato che Crooks era andato nel luogo in cui si sarebbe tenuto il comizio almeno una volta nei giorni precedenti all’attentato. Secondo un documento che riassume le indagini condotte finora dall’FBI, riportato dal New York Times, l’agenzia ha inoltre analizzato il cellulare di Crooks e scoperto che in passato aveva cercato informazioni sulla «depressione maggiore» e su date e luoghi dei prossimi comizi sia di Donald Trump che dell’attuale presidente Joe Biden.

Il direttore dell’FBI Chris Wray, che ha partecipato al briefing con i deputati, ha detto loro che queste informazioni non sono sufficienti per identificare un movente dell’attacco, che al momento rimane sconosciuto.

