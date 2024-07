Questa foto dell’attentato a Donald Trump sta già diventando un simbolo

Sabato c’è stato un attentato contro l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump: un uomo gli ha sparato durante un comizio in Pennsylvania, ferendolo a un orecchio in modo non grave. L’attentatore è stato ucciso dagli agenti del Secret Service (l’agenzia governativa che si occupa della sicurezza del presidente, del vice e degli ex presidenti) e poi identificato dall’FBI come Thomas Matthew Crooks, un uomo di vent’anni registrato come elettore del Partito Repubblicano e residente in una cittadina della Pennsylvania. Trump è il candidato del Partito Repubblicano alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre.

Dato che è accaduto a un comizio elettorale, sul posto c’erano molti fotografi e giornalisti, che sono stati pronti a raccontare l’accaduto e immortalarlo con foto e video. C’è però una foto in particolare che è già diventata un simbolo dell’attentato, in cui si vede Trump con il pugno alzato e del sangue sul lato destro della faccia, mentre quattro agenti del Secret Service cercano di proteggerlo e allontanarlo dal palco subito dopo gli spari. Sullo sfondo si vede anche una grande bandiera statunitense.

La foto è stata scattata da Evan Vucci, il responsabile del dipartimento fotografico della prestigiosa agenzia di stampa Associated Press a Washington, D.C. In un video lo si vede correre da un lato all’altro del palco con la macchina fotografica subito dopo gli spari, per catturare l’immagine. Nel 2021 Vucci vinse il Premio Pulitzer, il più prestigioso premio giornalistico al mondo, insieme a un team di altri fotografi di Associated Press che avevano seguito e raccontato le estese proteste che ci furono negli Stati Uniti dopo l’uccisione di George Floyd, l’uomo afroamericano morto a Minneapolis nel maggio del 2020 mentre veniva arrestato con violenza dalla polizia.

La foto è già diventata un simbolo tra i sostenitori di Trump, che la stanno usando per avvalorare la loro visione dell’ex presidente come una sorta di eroe che rischia la vita per il popolo americano. Nella campagna elettorale in corso Trump sta cercando di trasmettere un’immagine pubblica di sé come un uomo forte e valoroso, in netta contrapposizione con l’attuale presidente Joe Biden, candidato del Partito Democratico ma in grande difficoltà e percepito come anziano e debole. L’attentato e soprattutto la foto potrebbero quindi diventare un momento chiave anche della campagna elettorale di Trump e più in generale della sua attività politica.

La prossima settimana inizierà a Milwaukee, in Wisconsin, la Convention del Partito Repubblicano durante la quale Trump verrà confermato come candidato ufficiale del partito alle elezioni presidenziali. Trump potrà sfruttare l’attentato per presentarsi ai suoi sostenitori come un candidato ancora più forte, capace di sopravvivere anche a episodi di violenza, per proporsi quindi almeno a livello simbolico come un presidente in grado di proteggere la popolazione statunitense.