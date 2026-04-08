MPS ha licenziato Luigi Lovaglio da direttore generale per giusta causa

Il consiglio di amministrazione (cda) di Monte dei Paschi di Siena (MPS) ha licenziato per giusta causa il direttore generale della banca, Luigi Lovaglio. La decisione è stata presa dopo che lo scorso 25 marzo il cda gli aveva già revocato l’incarico di amministratore delegato e lo aveva sospeso da direttore generale. Ora la banca ha chiuso del tutto il rapporto di lavoro.

A inizio marzo Lovaglio era stato escluso dall’elenco dei nomi dei possibili candidati a ruoli dirigenziali che il cda presenterà alla prossima assemblea degli azionisti della banca, il 15 aprile. Le deleghe di Lovaglio erano state revocate prima del termine perché il suo nome era stato inserito nella lista di candidati che Plt Holding, azionista di MPS all’1,2 per cento, aveva presentato come alternativa a quella del consiglio di amministrazione, in aperto contrasto dunque con l’organo dirigenziale. Il cda aveva dunque deciso di interrompere i rapporti con Lovaglio.

Lovaglio è il manager che in questi anni ha di fatto risanato i conti di MPS e che soprattutto ha guidato la clamorosa operazione che ha portato all’acquisto di Mediobanca, su cui la procura di Milano ha aperto un’indagine per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza. Lovaglio è indagato insieme all’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone e a Francesco Milleri, presidente di EssilorLuxottica e del gruppo Delfin.