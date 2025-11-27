È stata aperta un’indagine sull’operazione con cui MPS ha comprato Mediobanca

Il noto immobiliarista Francesco Gaetano Caltagirone, il presidente di EssilorLuxottica e del gruppo Delfin Francesco Milleri, e l’amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena (MPS) Luigi Lovaglio sono indagati dalla procura di Milano per aggiotaggio e ostacolo alle autorità di vigilanza per l’operazione con cui MPS ha comprato di recente Mediobanca. Per l’accusa avrebbero concordato l’offerta pubblica di scambio (OPS) da 13,5 miliardi di euro con cui MPS ha comprato Mediobanca. Sono inoltre indagati come persone giuridiche i gruppi Delfin, della famiglia Del Vecchio, e Caltagirone.

Per i procuratori le persone indagate avrebbero studiato l’operazione di concerto, cioè insieme prima di renderla pubblica al mercato, e l’avrebbero anche nascosta alle autorità competenti della vigilanza del sistema finanziario: la Consob, l’autorità che vigila sulla borsa e sui mercati finanziari; la Banca Centrale Europea; l’IVASS, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni. È una pratica vietata perché agendo così potrebbero aver condizionato il valore di mercato dei titoli delle società coinvolte: Delfin e il gruppo Caltagirone sono infatti azionisti sia di Mediobanca, cioè la banca obiettivo, che di MPS, la banca che l’ha comprata.

Più nel dettaglio l’OPS, che è uno dei modi con cui si può comprare una banca, si era chiusa a settembre con MPS che aveva ottenuto l’86,3 per cento delle azioni di Mediobanca, in modo piuttosto inaspettato. MPS, una banca che per anni è stata in crisi e che ora ha come primo azionista lo Stato italiano, aveva annunciato l’OPS per acquisire Mediobanca a gennaio.

L’operazione aveva suscitato molto scalpore per tre motivi principali: perché Mediobanca ha un modello di business completamente diverso da MPS; perché Mediobanca è ben più grande della banca che voleva comprarla; e perché Mediobanca negli ultimi anni ha avuto uno stato di salute migliore di quello di MPS. Nei mesi è invece diventato chiaro che l’operazione era stata impostata con l’aiuto del governo, avendo come obiettivo non il controllo di Mediobanca in sé ma il controllo di Mediobanca in quanto prima azionista della grande compagnia assicurativa Generali, a cui i Del Vecchio e i Caltagirone, azionisti di MPS, puntano da un po’.

– Leggi anche: Perché MPS che compra Mediobanca è la notizia economica dell’anno

In aggiornamento