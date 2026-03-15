Tre articoli del Post da ascoltare, letti da chi li ha scritti

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica.

Questa settimana Matilda Ferraris racconta l’invenzione di Dubai, una delle città più desiderate, contraddittorie e diseguali al mondo; Isaia Invernizzi spiega in quali casi i figli devono essere allontanati dai genitori, secondo la legge; e Eugenio Cau parla del codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio dal primo giorno della guerra in Iran.

Tutti gli articoli letti fanno parte di una raccolta che si chiama Ascolta e sono disponibili gratuitamente per tutte le persone registrate con il Post. Anche la registrazione al Post è gratuita, e per farla basta premere “play” su uno degli articoli da ascoltare e seguire le istruzioni.

L’invenzione di Dubai

Come una città nel deserto è diventata una delle più desiderate, diseguali e contraddittorie al mondo

Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori

La legge lo permette se non ci sono alternative, dopo una verifica accurata dei rischi a cui sono sottoposti i minori

Il codice indecifrabile in farsi trasmesso via radio

Le trasmissioni sono cominciate il primo giorno della guerra in Iran, e molti pensano che sia un’operazione di intelligence