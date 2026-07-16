Il primo libro dell’Odissea, letto e raccontato da Luca Misculin

L’Odissea è un poema composto almeno 2.700 anni fa, in una lingua che oggi non parla più nessuno, incentrata su personaggi e luoghi in gran parte poco familiari e quasi sicuramente mai esistiti, e che anticamente veniva trasmessa in un formato progressivamente scomparso in Occidente (la recitazione in versi).

Eppure ancora oggi esercita su di noi un fascino enorme: tanto che la sua ultima trasposizione cinematografica – prodotta dal regista Cristopher Nolan, e in uscita proprio oggi nei cinema italiani – è diventata uno dei film più costosi e attesi degli ultimi anni.

Per capire e godersi meglio il film, o anche solo per passare poco meno di due ore in compagnia di Omero, esce oggi anche Come inizia l’Odissea: una via di mezzo fra un podcast e un audiolibro in cui il giornalista del Post Luca Misculin legge e commenta il primo libro dell’Odissea, che è una specie di enorme teaser del resto dell’opera.

Si parlerà ovviamente di Odisseo (o Ulisse) e di come viene presentato nell’Odissea, delle somiglianze del poema con le tradizioni epiche indiane e del Nord Europa, di etimologie, di archeologia preistorica, di palazzi e tombe micenee, di veleni mediterranei e modalità più o meno valorose con cui uccidere un nemico o partecipare a un banchetto.

Come inizia l’Odissea ha due puntate e mezza: dopo le due in cui la lettura del primo libro viene alternata al commento, nella terza si può ascoltare soltanto la lettura, in maniera ininterrotta. Lo trovate già adesso sull’app del Post e sulle principali piattaforme.

Se poi vi venisse voglia di ascoltare altre storie molto antiche, negli ultimi anni abbiamo prodotto anche L’invasione, un podcast sull’arrivo in Europa del protoindoeuropeo, e La fine del mondo, sulle presunte invasioni dei cosiddetti Popoli del mare.