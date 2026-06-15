Una puntata speciale di Globo sull’accordo tra Stati Uniti e Iran

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Domenica è stato annunciato un accordo per mettere fine alla guerra fra Stati Uniti e Iran, ma com’è già successo negli altri diversi tentativi di intesa sono più le cose che non si sanno che quelle che si sanno. Cosa succede allo stretto di Hormuz? E al programma nucleare iraniano? Come l’ha presa Israele? Finiranno anche gli attacchi israeliani in Libano?

È difficile rispondere a queste domande ma si può tentare di orientarsi tra le ipotesi, capendo se ci sono dei punti fermi e quali. Per aiutarvi a farlo torna una puntata speciale di Globo, il podcast di esteri di Eugenio Cau, che nelle prime settimane di guerra era diventato quotidiano per fare ordine tra le notizie e capirle meglio. Anche in questa occasione speciale ci sarà, come allora, Daniele Raineri, giornalista del Post e autore della newsletter Outpost. Questa puntata sarà eccezionalmente disponibile gratuitamente per tutte e tutti, sia sul Post sia sulle piattaforme.

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