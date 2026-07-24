Vai dall’andrologo? Ti senti mai minaccioso? Parlavi con tuo padre?

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Martedì 28 luglio comincia un nuovo podcast del Post, in 8 puntate, dello scrittore e autore Francesco Pacifico: è un podcast sugli uomini, sui maschi, che attraverso molte interviste cerca di rispondere alle domande che di solito si evitano, si ignorano, o non ci si fa proprio.

Spiega Pacifico:

Nell’ultimo anno ho portato in giro un libro che si chiama “La voce del padrone” e parla della mia vita con una donna femminista. Il titolo veniva dalla sensazione che ho sviluppato in quindici anni di relazione: una donna femminista ti fa sentire uomo, e maschio, ogni giorno della tua vita, perché sente quel disequilibrio che dal mondo ogni uomo che vive con una donna si porta in casa. Tutti i privilegi a volte invisibili (all’uomo) di cui approfittiamo nella coppia. La donna è educata ad avere più doveri che piaceri, l’uomo il contrario. La donna guadagna di meno, a parità di lavoro. La donna incontra un mondo spesso ostile, l’uomo di meno. Ragionando con un pubblico soprattutto di donne, mi sono sentito rivolgere spesso una richiesta: vai a parlarne con gli uomini. Ho scoperto che non ne avevo nessuna voglia, e mi sono detto che forse non ce l’avevo perché gli uomini, collettivamente, non esercitano un potere solo sulle donne, ma anche sui singoli uomini. Sono una forza oscura, i maschi, che comprime, inibisce, soffoca anche chi fa parte della categoria.

Allora ho deciso di fare un esperimento. Mi sono costretto a fare delle interviste agli uomini, per trovarmi in intimità con loro come forse, a parte qualche amico, non mi ero mai trovato prima. Un’intimità volontaria, non guadagnata con l’affetto dell’amicizia.

Le domande di queste interviste riguardano le cose più semplici e presenti della vita: i padri, la famiglia, l’amore e la fine dell’amore; ma anche la salute del corpo, la percezione del corpo, e poi il sesso e le dinamiche dei gruppi di maschi. Non si parla di cosa sia un uomo e quali siano le sue mancanze, i suoi doveri morali e materiali, della richiesta di cambiamento che arriva dalle donne: ma di relazioni, abitudini, comportamenti e paure.

Le interviste sono state fatte nell’ultimo anno a uomini eterosessuali e cisgender di diversa età, provenienza e estrazione sociale, in città e in provincia, che vivono nel posto in cui sono nati o a migliaia di chilometri di distanza. Sono state raccolte senza la pretesa di ottenere un campione rappresentativo, ma con l’intento di trovare, nelle storie personali di ognuno, degli elementi che raccontino una dimensione collettiva.

Maschi è stato pensato, scritto e raccontato da Francesco Pacifico, scrittore, traduttore e autore di podcast e del Tascabile, la rivista di Treccani. Le 8 puntate di Maschi usciranno ogni martedì dal 28 luglio, sull’app del Post e sulle principali piattaforme. Se anche a te è capitato di evitare domande come queste, attiva le notifiche per ascoltare chi ha provato a rispondere.