Quand’è che i figli devono essere allontanati dai genitori
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La legge lo permette se non ci sono alternative, dopo una verifica accurata dei rischi a cui sono sottoposti i minori
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