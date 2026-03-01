Il bombardamento su una scuola elementare femminile in Iran

Secondo i media di stato iraniani, sabato almeno 148 persone sono state uccise nel bombardamento di una scuola elementare femminile a Minab, nel sud dell’Iran. Erano per la maggior parte alunne. Stando alle informazioni finora disponibili, è il singolo attacco che ha causato il numero più alto di morti tra i civili da quando Iran e Stati Uniti hanno iniziato a bombardare l’Iran con lo scopo di rovesciarne il regime. Il Post sta seguendo gli aggiornamenti sulla guerra con questo live blog.

Non è chiaro se l’attacco sulla scuola, chiamata Shajareye Tayabeh, sia responsabilità dell’esercito israeliano o di quello statunitense, né se sia stato un errore o sia stato fatto in modo intenzionale. Un portavoce del comando centrale dell’esercito statunitense ha detto che indagheranno sull’accaduto, quello israeliano non ha commentato. Il ministro degli Esteri iraniano ha condannato l’attacco, ma non ha accusato direttamente uno o l’altro paese.

La scuola era a circa 600 metri da una base dei Guardiani della Rivoluzione, il più potente corpo militare dell’Iran e fedele al regime. Minab è inoltre vicino allo stretto di Hormuz, che è uno snodo fondamentale dei commerci mondiali: ci passa circa un quinto dei rifornimenti di petrolio di tutto il mondo, e l’Iran aveva minacciato più volte di bloccarlo in caso di attacco.

Nel momento in cui è stata bombardata la scuola era piena: il sabato nei paesi islamici è il primo giorno lavorativo della settimana, dopo la festività del venerdì. Nei video verificati dalla stampa internazionale si vede che l’edificio è stato distrutto. I video mostrano cumuli di macerie su tutto il perimetro, persone intrappolate sotto e molte altre arrivate per prestare soccorso nei momenti successivi all’esplosione.

Sabato un altro attacco aveva colpito la scuola superiore Hedayat di Teheran, uccidendo due studenti.